托卡耶夫谈全球局势、宪政改革与国家发展：哈萨克斯坦经济规模达3060亿美元

世界正处于不稳定时期

托卡耶夫指出，当今世界正处于高度不稳定的时期。

他说，全球政治局势正在发生深刻变化，各种地缘政治冲突不断加剧，大国之间的信任危机正在扩大。同时，国际法原则和多边合作机制也面临严峻挑战。

- 在这种复杂环境下，哈萨克斯坦将继续坚持理性、平衡的外交政策，维护国家安全与地区稳定。 - 总体说。

宪政改革将推动新的政治制度

托卡耶夫还介绍了即将举行的宪法公投及相关改革内容。

根据宪法草案，哈萨克斯坦将建立新的政治制度模式，其中包括：

议会将改为单院制结构

议员将通过比例代表制选举产生

地方议会仍保留单选区多数制

高级官员任期将受到更严格限制

此外，总统亲属将被禁止担任政治职务或国有企业高级管理职位，以避免利益冲突。

托卡耶夫表示，这些改革旨在加强权力制衡机制，并提升国家治理效率。

国家经济规模持续扩大

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦经济近年来保持稳定增长。

数据显示：

2025年国内生产总值达到3060亿美元

预计2026年将达到3200亿美元

同时，国家吸引外国直接投资总额已超过1500亿美元，占中亚地区投资总额的约69%。

目前哈萨克斯坦外汇储备约为740亿美元，国家综合储备规模达到1390亿美元。

总统表示，这些数据表明国家经济正在实现高质量发展。

农业仍是国家优先发展领域

托卡耶夫指出，农业在国家经济结构中仍然具有重要地位。

目前约有740万公民（约占人口36%）从事农业相关产业。

2025年农业领域获得的优惠贷款规模已超过1万亿坚戈，以支持农业生产和农村发展。

工业项目持续推进

总统表示，工业发展是国家经济现代化的重要方向。

2025年，哈萨克斯坦共有190个工业项目投入运行，为经济创造了约2.2万个长期就业岗位。

2026年计划启动200个新的工业项目，总投资规模预计达到1.7万亿坚戈。

大规模基础设施建设正在实施

托卡耶夫还介绍了国家交通和能源基础设施建设进展。

在铁路建设方面：

2025年已建设和修复1500公里铁路

未来几年将新建约3700公里铁路

在公路建设方面：

2025年修复约1.3万公里公路

未来三年计划修复约3.2万公里地方道路

在能源领域，国家正推进新建热电站项目，并继续发展核能产业。

社会政策投入持续增加

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦人口目前已超过2050万。

政府持续扩大社会领域支出，目前超过一半的国家预算用于社会领域。

在人力资本发展方面，国家每年投入约1万亿坚戈。

同时，360万人获得免费药品，660万人获得社会保障资金支持。

此外，“国家基金-为了儿童”计划已向约700万未成年人账户累计转入25亿美元。

呼吁青年参与国家未来

托卡耶夫在讲话最后呼吁青年积极参与国家政治生活，特别是即将举行的宪法公投。

他说，年轻一代的选择将决定国家未来的发展方向。

- 哈萨克斯坦正在迈入新的历史阶段，国家的发展离不开公民的责任感、团结精神以及对改革的支持。 - 总统表示。

【编译：达娜】