根据GlobalPetrolPrices统计，截至2026年3月16日，哈萨克斯坦AI-95号汽油的零售价约为每升0.51美元。这一数值仅为全球平均水平（1.37美元）的三分之一左右。

在全球排名中，哈萨克斯坦所处的梯队均是凭借资源储备优势或国家财政补贴维持低价的国家，其中包括利比亚、伊朗、委内瑞拉，以及科威特、阿尔及利亚、土库曼斯坦、埃及、卡塔尔、沙特阿拉伯、巴林和阿曼。

在上述国家中，部分政府将低油价作为社会政策的重要工具。然而，这种模式往往伴随着对资源采掘业的高度依赖。尽管哈萨克斯坦在这一群体中表现相对稳健，但其定价逻辑具有相似性——即政府管制发挥着核心作用。

经济学家指出，长期维持资源的超低价格可能会引发社会责任感的缺失。廉价汽油会产生一系列系统性后果：

其一，对财政和炼油行业构成压力。低利润率限制了企业进行现代化改造和后续投资的能力；

其二，刺激国内消费增长。这将加大道路负荷，增加碳排放量，并加速基础设施的损耗；

其三，产生跨国价差诱因。与邻国之间的巨大价格鸿沟，为燃油通过合法或灰色渠道非法外流提供了空间。

从长远来看，这些因素可能会降低国民经济的整体效率，并导致在汽油标价之外产生隐形的附加成本。

相比之下，发达国家的情况则截然不同。在欧洲、日本和韩国，汽油价格显著较高，通常每升超过3美元。这反映了这些国家的政策导向：通过高额税收形成的油价被用于支持基础设施建设、环保项目及公共交通。因此，在发达经济体中，高油价不被视为负担，而是作为调节机制和可持续发展的工具。

对于哈萨克斯坦而言，低油价目前仍是关键的社会因素。它在支持民生的同时，降低了物流和农业等领域的商业成本。然而，逐步提升行业效率的任务依然迫切，这意味着政府需要在保障价格可负担性与引入市场机制之间找到精准平衡。

业内人士认为，现行模式在短期内或可维持，但从长期来看，需要更为灵活的定价方式。哈萨克斯坦目前作为全球汽油最实惠的国家之一，拥有显著的经济优势。当前的核心任务是确保这一优势不演变为削弱经济效率的负面因素。

【编译：阿遥】