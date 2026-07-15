全球儿童免疫接种覆盖率缓慢回升 仍有1350万儿童未接种任何疫苗

基础免疫覆盖率小幅提高

报告显示，2025年全球90%的婴儿（约1.16亿）接种了至少一剂白喉、破伤风和百日咳疫苗，85%（约1.1亿）完成三剂全程接种，两项指标均较上年提高1个百分点。

不过，全球免疫覆盖率仍比2019年低1个百分点，自2009年以来一直徘徊在相近水平。

报告估计，2025年共有1350万“零剂量儿童”未接种任何疫苗，较上年减少近75万人，但与此同时，开始接种却未完成免疫程序的儿童数量居高不下。

全球约有730万婴儿接种了第一剂白喉、破伤风和百日咳疫苗后，在接种第一剂麻疹疫苗前中断接种，导致麻疹疫苗覆盖率停滞。2025年，84%的儿童接种了第一剂麻疹疫苗，77%完成第二剂接种，均低于预防麻疹疫情所需95%的覆盖率。因此，2025年共有57个国家报告发生大规模或造成严重影响的麻疹疫情。

冲突和疫苗犹豫持续影响接种

报告显示，自2019年以来，195个国家中有100个国家保持至少90%的三剂白喉、破伤风和百日咳疫苗接种覆盖率，但整体扩大高覆盖国家数量进展有限。在2019年接种率不足90%的国家中，仅30个国家实现提升，65个国家停滞或出现倒退，其中包括13个脆弱和受冲突影响国家。

报告指出，超过一半“零剂量儿童”生活在受冲突影响和脆弱地区，这些地区免疫项目长期受到政治动荡、安全局势和资金短缺影响。与此同时，在一些中高收入国家，对接种疫苗感到犹豫、政治承诺减弱及其他结构性问题也导致接种率下降。

过去25年“零剂量儿童”减少四成

报告指出，过去25年来，在各国政府、合作伙伴和社区持续投入下，每年未接种任何疫苗的儿童数量减少了40%。在全球疫苗免疫联盟支持的国家，儿童目前平均已获得世卫组织推荐全程疫苗74%的覆盖率。

不过，相关机构警告，国际卫生资金削减正在对免疫项目构成压力，用于监测免疫覆盖情况的数据系统也出现弱化迹象。2025年仅完成并提交18项国家免疫调查，远低于2024年的50项。

加强免疫和资金投入

世界卫生组织和联合国儿童基金会表示，将继续与全球疫苗免疫联盟等合作伙伴推进《2030年全球免疫议程》，但全球在减少“零剂量儿童”方面正偏离既定目标。

两家机构呼吁各国政府及合作伙伴加强冲突和脆弱环境中的免疫工作，打击虚假和误导性健康信息，增加并维持对免疫计划和全球疫苗免疫联盟的资金支持，同时投资建设更完善的数据和疾病监测系统，提高免疫规划覆盖率。