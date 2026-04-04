全球恐怖主义指数发布：哈萨克斯坦被列为全球最安全国家之一

除哈萨克斯坦外，吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦和摩尔多瓦等国也获得了同样的零分表现。根据该指数的评估体系，GTI对全球163个国家和地区的恐怖主义影响程度进行测算，评分范围为0至10分，其中0分代表几乎没有恐怖主义影响，10分则代表受影响程度最高。

分析认为，哈萨克斯坦能够长期维持较高安全水平，与其较为完善的风险预警机制、安全体系建设以及国际合作密切相关。专家指出，目前哈萨克斯坦已在机场、铁路枢纽、能源设施等关键基础设施领域引入现代监测技术，同时安全部门也会定期开展突发事件应对演练，并在上海合作组织和集体安全条约组织框架下，同周边国家开展联合行动与协调合作。

与此同时，防范极端思想传播和社会激进化也成为安全治理的重要组成部分。近年来，哈萨克斯坦在学校和高校持续推进安全教育，并加强青少年在数字空间中识别虚假信息、抵御极端思想渗透的能力建设。

报告指出，在地区安全形势复杂多变的背景下，哈萨克斯坦目前仍是本地区安全水平较高的国家之一。与此同时，哈政府也在继续强化安全防范措施，并提升公众安全意识，以进一步巩固国家整体安全环境。

从全球范围来看，《2026年全球恐怖主义指数》显示，2025年全球恐怖主义死亡人数同比下降28%，降至5582人，相关事件数量也下降22%，为2007年以来最低水平。不过，报告同时指出，西方国家的恐怖主义死亡人数明显上升，全球恐怖主义风险仍呈现地区分化特征。

【编译：达娜】