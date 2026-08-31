石油收入去了哪里？一文读懂哈萨克斯坦国家基金如何惠及民生

（哈萨克国际通讯社讯）石油产业长期以来一直是哈萨克斯坦国家财政收入的重要来源之一。来自石油行业的相当一部分税收和其他缴款并未直接用于当期财政支出，而是进入国家基金，用于积累国家金融资产、降低经济和公共财政对国际石油市场波动的依赖，并为未来发展储备资源。

与此同时，国家基金并非只是一个“储蓄账户”。通过向国家预算划拨转移支付、投资社会和基础设施项目以及实施“国家基金——为了孩子”计划，来自不可再生自然资源的收入正以不同方式转化为学校、医疗设施、道路、供水网络以及居民住房和教育支出。

截至2026年初，哈萨克斯坦国家基金资产规模达到37.3万亿坚戈。

石油收入如何进入国家基金

哈萨克斯坦石油行业企业缴纳的企业所得税及其他直接税、矿产资源开采税、出口原油和凝析气租金税、产品分成协议项下哈方所得份额以及其他相关款项，是国家基金的重要收入来源。

这一机制意味着，国家并未将开采不可再生自然资源获得的全部收入直接用于当前支出，而是将其中一部分积累起来，形成国家金融储备。

国家基金承担着积累金融资产、降低国家经济和财政对石油市场行情依赖以及抵御不利外部因素冲击等职能。基金资产由哈萨克斯坦国家银行负责投资管理，同时部分资金通过转移支付划入国家预算，用于支持国家社会经济发展。

国家基金仍在持续获得新的石油收入。2026年1月至6月，国家基金收到的税收和其他缴款总额为1.8万亿坚戈，与上年同期基本持平。其中，税收收入同比下降1%，接近1.8万亿坚戈。

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不过，今年国家基金收入结构发生了较为明显的变化。

2026年上半年，来自石油行业法人实体的企业所得税同比增长60.8%，由4969亿坚戈增至7989亿坚戈，增加3020亿坚戈。

与之相比，同期石油行业企业缴纳的矿产资源开采税下降47.9%，由5129亿坚戈降至2672亿坚戈。

根据已签署合同，石油行业企业产品分成中归哈萨克斯坦所有的份额同比下降8.7%，至4585亿坚戈；依据产品分成协议运营的石油行业地下资源使用者缴纳的附加款下降23.2%，至673亿坚戈；超额利润税下降37.5%，至223亿坚戈。

与此同时，石油行业企业出口原油和凝析气缴纳的租金税增长2%，达到1725亿坚戈。

由此可见，尽管多项主要收入出现下降，但企业所得税的大幅增长抵消了部分影响，使国家基金总体收入规模得以保持相对稳定。

“国家基金——为了儿童”：让资源收益惠及下一代

“国家基金——为了儿童”计划，是国家基金资源直接转化为居民长期福利的一个典型案例。

截至2026年7月1日，自该计划实施以来，哈萨克斯坦民众已使用6270万美元专项储蓄资金，共有33.38万份资金使用申请获批。

其中，超过4100万美元用于改善住房条件，另有2170万美元用于支付教育费用。

根据这一机制，每年划入哈萨克斯坦儿童个人账户的资金，来源于国家基金平均投资收益的50%。

儿童成年后，可以按照规定将累计资金用于改善住房条件或支付教育费用。

这也意味着，石油等不可再生资源带来的收益，不仅用于满足当前经济社会发展需求，其中一部分还通过国家基金的投资收益转化为面向下一代的长期资产。

国家基金资金进入地方社会项目

除儿童专项储蓄外，国家基金资金还通过预算体系进入各地区，并用于具体社会基础设施建设。

例如，北哈萨克斯坦州克孜勒扎尔区别斯科尔村正在建设一座每班可接诊250人的综合诊所。

2025年，该项目通过国家基金专项转移支付获得33亿坚戈建设资金。目前工程仍在进行，计划于今年完工。

阿克托别州也有类似项目。2026年1月，沙尔卡尔区希利克季村一座新的体育健身综合体正式投入使用。该项目由国家基金以及中央、州和地方预算共同提供资金支持。

国家基金还与预算资金共同用于农村地区基础设施建设。

2025年，在“乡村——国家摇篮”计划框架下，国家预算和国家基金共安排730亿坚戈，用于在226个村庄实施255个项目。

通过这些项目，共新建和改造150个社会设施、67个住房和公共事业设施，改造180公里道路以及1000公里农村工程管网。

支持范围同样覆盖小城市。2025年，国家预算和国家基金安排119亿坚戈，用于在21座城市实施40个项目，由此完成42公里道路和40公里工程管网的改造。

2026年通过预算使用国家基金资金有所收紧

与此前相比，2026年国家基金通过预算渠道使用资金的规模受到一定限制。

今年国家预算没有安排来自国家基金的专项转移支付，保障性转移支付规模则确定为2.8万亿坚戈。

作为对比，2025年国家基金专项转移支付规模达到3.3万亿坚戈。

从2025年全年数据来看，国家基金向中央预算划拨资金总额为5.3万亿坚戈，其中2万亿坚戈为保障性转移支付，3.3万亿坚戈为专项转移支付。

这意味着，在继续发挥国家基金支持财政和经济社会发展作用的同时，其资金通过预算渠道使用的规模和结构也在发生变化。

217所学校背后的国家基金投入

如果要观察石油收入最终如何转化为具体公共基础设施，教育领域是最具代表性的方向之一。

学校基础设施建设是近年来国家基金资金投入规模较大的领域之一。

“未来学校”国家项目参数调整后，项目总融资规模达到1.5万亿坚戈，其中大部分资金来自国家基金。

仅在该项目收官的2025年，就投入3560亿坚戈用于项目实施。

2023年至2025年间，哈萨克斯坦共建成217所新学校，可提供超过46万个学生席位，其中接近一半的学校位于农村地区。

作为对比，2024年，国家基金直接向各地区拨付6470亿坚戈，用于发展教育基础设施。

由此，来自石油资源的收入通过国家基金转化为教育领域的长期公共资产，并进一步改善包括农村地区在内的教育基础设施条件。

2300公里供排水管网由国家基金支持建设

国家基金的投入并不仅限于大型国家项目。

与居民日常生活直接相关的基础公共设施，同样是国家基金资金的重要使用方向。

2024年，哈萨克斯坦全国新建和改造供水、排水管网约3400公里，其中约2300公里使用国家基金资金建设。

这意味着，石油收入不仅用于大型国家级工程，也通过地方基础设施建设直接进入居民生活领域。

供水、排水、道路、工程管网以及社会公共设施等项目，构成了国家基金资源转化为实体基础设施的重要渠道。

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2025年国家基金收入达3.7万亿坚戈

除了2026年的阶段性数据，从经过核定的年度统计数据中，也可以观察国家基金收入的整体变化。

根据哈萨克斯坦财政部国家收入委员会数据，2025年全年，国家基金获得的税收及其他缴款总额达到3.7万亿坚戈，同比下降2.1%。

其中，税收收入同比下降2.2%，同样约为3.7万亿坚戈。

分税种来看，来自石油行业法人实体的企业所得税同比增长2.7%，达到1.3万亿坚戈；矿产资源开采税增长32.1%，达到8992亿坚戈。

与此同时，根据相关合同，石油行业企业产品分成中归哈萨克斯坦所有的份额同比下降13%，至1万亿坚戈。

从更长时间跨度观察，进入国家基金的相关收入已经显著增加。

2015年，国家基金获得的上述税收和其他缴款总额为1.6万亿坚戈；到2025年，这一数字已达到2015年的2.3倍。

不过，石油收入仍然高度受到国际市场行情影响。

在所统计的这一时期内，国家基金相关收入的最高纪录出现在2022年，当年收入达到6.4万亿坚戈。

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从石油资源到长期国家资产

从国家基金的运行机制和资金去向来看，其作用并不仅仅是保存石油等不可再生自然资源开发产生的部分收入。

通过积累和投资，资源收入可以被转化为长期金融资产；通过预算转移支付和国家项目，又可以进一步转化为学校、医疗机构、体育设施、道路、供排水管网等实体公共资产。

近年来，来自石油行业的税收和其他缴款通过国家基金，以不同形式用于哈萨克斯坦各地学校、医疗和体育设施建设，以及供水、道路和其他基础设施项目。

与此同时，国家基金投资收益的一部分通过“国家基金——为了儿童”计划分配给儿童，使资源开发产生的财富进一步延伸至下一代。儿童成年后，可以将累计资金用于改善住房条件或支付教育费用。

由此，国家基金在储备不可再生资源收益、增强国家财政抵御外部冲击能力的同时，也成为将资源收入转化为长期发展资源和社会公共资产的重要机制。