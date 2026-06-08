北哈州去年195名外籍人士入籍 俄乌蒙移民成为迁入主力

统计数据显示，北哈州的外国移民定居需求呈波动上升趋势：2023年共有1421名外国公民迁入并获得长期居留权，2024年这一数字回落至416人，而到2025年，申请长期居留的外籍人士数量又回升至1046人。

去年迁入北哈州的外籍公民中，俄罗斯籍人士占比最高，达到170人；此外，塔吉克斯坦籍47人，乌兹别克斯坦籍41人，中国籍37人，阿塞拜疆及乌克兰籍各有12人。

在获得哈萨克斯坦国籍的人群中，俄罗斯籍人士依然位居榜首，共有60人；紧随其后的是乌兹别克斯坦籍（32人）、蒙古国籍（31人）、中国籍（28人）、塔吉克斯坦籍（15人）、土库曼斯坦籍（11人）。此外，还有阿塞拜疆籍（3人）、亚美尼亚籍（3人）、无国籍人士（3人），以及来自阿富汗、伊朗和乌克兰的各1人也正式成为哈萨克斯坦公民。

目前，北哈州境内登记的临时居留外籍公民共有5116人。值得注意的是，自2026年初至今，已有超过2800名外籍人士为务工目的在州内完成登记。

—移民法律法规的执行情况处于持续监管之中。去年，全州共查处移民领域行政违法行为1.35万起，其中1733名外籍人士被追究行政责任。最主要的违法类型为违反哈萨克斯坦共和国居留规则。今年前五个月，全州共登记移民领域行政违法行为约6000起，其中286名外籍公民因违反《哈萨克斯坦共和国行政违法法典》第517条被追究责任，-北哈州警察厅移民管理处代理处长耶德勒·哈兹耶夫介绍道。

根据规定，违反法律法规的外籍公民将经法院裁决被驱逐出境。去年，全州因违反居留规则，共有83名外籍人士被强制遣返；今年以来，已有31人被处以相同处罚。