去年哈萨克斯坦度假区游客突破500万 本土旅游持续升温

根据Energyprom.kz网站发布的数据，2025年全国度假区接待游客约490万人次，约占全境酒店及各类度假场所接待总量的一半。过去五年间，度假区客流量增长接近三倍。

从各项服务指标来看，阿拉木图山地旅游集群稳居首位。仅去年一年，该区域接待游客就达到约300万人次。

业内人士指出，阿拉木图集群实现旅游收入约1220亿坚戈，占全国度假服务市场份额超过60%。

与此同时，游客需求正发生变化，不再局限于滑雪项目，越来越多人选择山地生态度假、自然康养以及多样化休闲活动。例如，奥伊-卡拉盖度假区在冬季旅游旺季接待游客超过36.5万人次。

排名第二的是布拉拜度假区。这一被誉为“哈萨克斯坦瑞士”的旅游胜地，游客流量同比增长33%。

位列第三的是曼格斯套地区。不过，该地区客流呈现下滑趋势。尽管里海沿岸具备较大开发潜力，但去年游客人数仍减少约10%。

此外，进入前五的热门目的地还包括巴尔喀什湖和阿拉湖景区。