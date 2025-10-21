总统：哈萨克斯坦去年通过阿塞拜疆出口石油150万吨

托卡耶夫总统表示，加强能源领域合作是此次会谈的重要议题之一，两国在该领域都拥有巨大潜力。

- 我想特别强调一下哈萨克斯坦石油在巴库-第比利斯-杰伊汉线运输方面的合作。去年，经由阿塞拜疆运输的原油近150万吨。在不久的将来，这一数字应该会大幅增加。海底电缆项目将推动国家能源体系的发展。这将巩固我们在“绿色”能源出口领域的地位。我们正在大力开展工作，以通过阿塞拜疆领土将哈萨克斯坦的铀产品运往国外市场。在这方面，我要感谢尊敬的阿塞拜疆总统对所有重大倡议和项目的支持。-他说。

两国元首指出，人工智能快速发展，信息技术领域为两国关系提供了巨大机遇。

- 哈萨克斯坦在公共服务数字化和信息技术发展方面积累了丰富的经验。我们愿意在这一领域开展联合项目。会谈中，我们强调了加快跨里海光纤通信网络建设项目的重要性。并指示各国政府尽快完成该项目。-他说。

【编译：小穆】