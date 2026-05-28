过去五年哈萨克斯坦跨里海国际运输线路货运量增长6倍

（哈萨克国际通讯社讯）在阿斯塔纳举行的第五届欧亚经济论坛期间，贸易和一体化部部长阿尔曼·沙卡利耶夫在“新时代背景下的欧亚贸易与物流”专题会议上介绍了哈萨克斯坦交通物流潜力发展、贸易数字化以及重点基础设施项目推进情况。

沙卡利耶夫表示，在全球经济格局重塑以及国际贸易和物流链发生变化的背景下，欧亚地区作为连接各区域稳定经贸往来的重要通道，其战略意义正不断提升。对哈萨克斯坦而言，贸易、过境运输和物流已成为国家重点发展方向。

他指出，目前共有13条国际运输走廊经过哈萨克斯坦境内，其中包括5条铁路通道和8条公路线路。

其中，跨里海国际运输线路（TITR，又称“中间走廊”）已成为连接亚洲与欧洲的重要货运通道之一。数据显示，过去五年，经该线路运输的货物总量由2020年的80万吨增长至2024年的450万吨，增长约6倍。

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2025年，该线路货运量进一步同比增长62%，集装箱运输量增长2.7倍，达到5.65万标箱。

目前，“中间走廊”年运输能力约为600万吨货物和18.2万个集装箱。哈萨克斯坦计划到2030年将其提升至1000万吨。

与此同时，哈萨克斯坦还在持续推进“南北国际运输走廊”建设，以加强与伊朗、波斯湾国家、印度及巴基斯坦之间的运输联系。

在基础设施建设方面，哈方正推进阿克套港和库雷克港扩建，并建设新的集装箱码头和物流中心。同时，莫因特—克孜勒扎尔、达尔巴扎—马克塔阿拉尔、巴克特—阿亚古兹、阿腾科里—热特根以及别伊涅乌—曼格斯套等铁路区段的现代化改造项目也在实施之中。

会议期间，贸易物流枢纽建设也成为重点议题。当前，哈萨克斯坦正在推进五大跨境物流枢纽建设，包括中哈边境“霍尔果斯枢纽”、面向俄罗斯方向的“欧亚”跨境贸易中心、“里海枢纽”，以及位于吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦边境的物流节点。

哈方表示，这些项目旨在加快贸易流通、简化物流流程，并扩大非资源类产品出口。

此外，与会代表还关注到电子商务的快速增长。国际研究机构数据显示，全球电子商务市场规模目前已超过6万亿美元，到2030年有望达到8至9万亿美元。

在哈萨克斯坦，电子商务已占全国零售贸易总额约15%，规模达到4万亿坚戈。当前，该国正在持续完善数字贸易基础设施、电子支付体系以及物流服务，同时推进海关数字化管理和边境快速通关系统建设。

与会人士指出，发展运输走廊、物流基础设施和数字化解决方案，已成为哈萨克斯坦打造现代欧亚贸易物流枢纽、深化欧亚经济联盟一体化进程的重要战略方向。