去年哈萨克斯坦居民获得保险赔付金额超过27亿坚戈

据“国家年金公司”（MАК）——人寿保险股份公司数据，2025年，该公司在强制和自愿保险项目框架内持续提供人寿保险服务，其中一项重点任务是为员工履行劳动职责期间发生意外事故提供强制保险保障。

国家年金公司董事会主席夸内什·穆卡扎诺夫在总结2025年工作成果时表示，公司高度重视保险产品组合多元化以及自愿保险产品的发展。为此，MАК推出了以美元计价、具有较高收益率的储蓄型产品“Demeu”，同时不断提升养老年金产品的吸引力。

他还指出，借助“Demeu Business”产品，许多企业有效解决了核心员工稳定性和激励机制方面的问题。

此外，2025年，国家年金公司成为保险（再保险）联合体成员。在该机制下，针对员工意外事故强制保险合同的所有风险，将通过比例再保险方式在市场参与方之间均衡分担。目前，公司正推进再保险业务牌照的申请工作。

数据显示，2025年，员工强制保险合同项下累计收取的保险费达到43亿坚戈，创下国家年金公司成立以来的最高纪录。同年，公司在过去7年中首次以创纪录规模承保了雇员人身伤害强制保险（ЖОМС）相关风险。全年共签署约3700份保险合同，为超过25.7万名哈萨克斯坦公民提供了保险保障。

国家年金公司成立于2004年，是在政府倡议下设立的机构，并被赋予实施养老年金制度这一全新社会政策工具的职能。该公司也是哈萨克斯坦最早开展终身年金保险合同的机构之一，在国家补充养老保障体系建设中发挥着关键作用。

在发生社会风险的情况下，国家年金公司将向投保员工提供多种保险赔付，包括：因健康损害产生的额外费用补偿（药品、康复设备及疗养费用）、因工伤导致丧失职业劳动能力的年金定期支付、因失去供养人而提供的年金定期支付、针对从事有害劳动条件人员的提前退休年金支付，以及因工伤事故导致员工死亡时的丧葬费用补偿。

在统一养老储蓄基金（ЕНПФ）中累计有足够养老金储蓄的公民，可通过签订养老年金合同，在未达到法定退休年龄前开始领取养老金。其中，男性可自55岁起领取，女性可自53岁起领取；连续缴纳至少5年强制职业养老金缴款的人员，则可自50岁起享有领取权。

养老年金制度的主要优势在于，无论转入保险公司的储蓄金额多少，相关年金支付均可终身领取。

根据规定，2026年签订养老年金合同所需的最低储蓄金额为：男性10,715,001坚戈，女性14,039,988坚戈；缴纳强制职业养老金的男性为8,713,438坚戈，女性为11,667,514坚戈。

