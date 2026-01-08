去年前11个月鱼市交易量达7.68万吨

今年，哈萨克斯坦捕捞鱼类3.85万吨，养殖商品鱼2.09万吨。养殖量占捕捞量的10%，水产养殖增长率达22%，表明该行业发展迅速。

目前，哈萨克斯坦拥有20个具有国际和国家重要性的水体，这些水体被划分为366个渔场。

农业部称，哈萨克斯坦共有72家企业从事鱼类加工，年产能约12万吨。其中，20家企业拥有向欧盟出口产品的资格。哈萨克斯坦的鱼类产品出口到包括德国、荷兰、俄罗斯和中国在内的全球21个国家。

2025年前11个月，哈萨克斯坦的成品鱼产量约为5.94万吨。为进一步提高加工量，政府出台了一系列扶持措施，例如增值税减免70%以及年利率5%的优惠贷款。

生物多样性保护问题备受重视。根据国家元首的指示，为保护里海海豹种群，于2024年设立了面积达10.86万公顷的里海海豹国家自然保护区。此外，阿特劳鲟鱼养殖场的现代化改造工程也在进行中，改造完成后，鲟鱼苗的年产量将从500万尾提高到750万尾。

该行业的投资活动也呈现出积极的态势。2021年至2024年期间，水产养殖领域共实施了87个项目，总投资额达214亿坚戈。2025年前11个月，渔业发展领域的投资额为46亿坚戈。

2025年，根据国家指令，共培育并放流了2192万尾珍贵鱼苗至水体中。随着国家鱼苗培育场的现代化改造，计划将其年产量从1840万尾提高到8050万尾。

农业部表示，正在采取的一系列措施清楚地表明，哈萨克斯坦渔业已进入积极可持续发展阶段。加大国家支持力度、推进产业数字化、吸引投资和基础设施现代化，将为提高产量和加工量、保护水生生态系统以及为民众提供优质鱼产品奠定坚实基础。

据悉，渔业是农业综合体的主要组成部分之一，也是保障国家经济增长、就业和粮食安全的重要部门。在2021-2030年渔业发展规划框架下，哈萨克斯坦农业部渔业委员会正在实施一系列旨在提高养鱼规模、增加国内消费量和恢复水生生物资源自然种群的措施。

