去年全国新增大众媒体515家 政府推进报刊数字化保存

别克帖诺夫在回复中指出，政府已对全国各地区县市级报纸的馆藏保存情况进行了全面分析。截至目前，全国共登记各类媒体5029家。根据2025年的统计结果，全国新登记媒体共计515家。在各州，县、市级报纸的法定免费样报均已妥善保存在各大图书馆、报刊馆藏室以及个人档案库中。

根据别克帖诺夫提供的数据，在阿拉木图市，《阿拉木图晚报》及其俄语版（自1936年4月28日创刊）的历年合订本均完整保存于“阿拉套信息”媒体控股公司的档案库内。其中，1970年至2021年间的报纸刊号已完成数字化处理，数字化成果包括哈语版报纸3306份、俄语版报纸8551份。其余年份的数字化工作仍在持续推进中。

别克帖诺夫进一步介绍，阿拜州现存有1943年至2025年间出版的16种报纸，共计18323份。阿拉木图州目前运营着16种报纸和4种杂志，并已启动馆藏合订本的数字化工程。在阿克托别州，隶属于“阿克托别传媒”公司的州级报纸《阿克托别报》哈萨克文版（1924年创刊）和俄文版（1918年创刊），其历年PDF格式电子文档已存入内部档案库。此外，该州现有的12种县级报纸已完成私有化，目前每周出版一次，其往期馆藏均已移交至国家图书馆。

据介绍，阿克莫拉州现有报刊数量为40种，馆藏有1941年至2025年间出版的共计120466份报纸。阿特劳州市立图书馆则收藏了涵盖1921–1922年及1930–2021年时段的珍贵报刊，其中9983个版面已完成数字化转换；该州1974年至2025年间的报纸合订本则以图片及电子文档形式保存在相关编辑部。

—在阿斯塔纳市、江布尔州、东哈州和卡拉干达州，各类报纸合订本也均有序保存于媒体档案室及图书馆内，-别克帖诺夫表示。

【编译：阿遥】