哈萨克斯坦去年医药生产增长21.8%

为提高药品定价机制的透明度，政府重新审查了最高限价的计算方法，剔除了不合理支出，使仿制药价格降低至原研药价格的30%。仅在成本最高的前20个药品类别中，预计节省资金约120亿坚戈。

总体而言，在强制性社会医疗保险和国家保障医疗服务框架下，药品最高限价平均下降约19%，而在批发和零售领域，价格降幅达30%。

药品注册流程也显著提速——普通药品的注册周期已缩短至100个工作日；对于来自监管声誉较高国家（如美国、欧盟、英国、日本）的药品，在“一站式”原则下可在15天内完成注册。

本国制药业也正积极发展。根据计划，到2029年，国产药品在市场中的份额应达到50%。目前，全国共有210家注册生产商，其中43家从事药品生产。去年医药生产规模增长了21.8%，投资额翻了一番，出口增长32.9%。

目前，哈萨克斯坦制药企业已签署90份长期合同，并与全球知名制药公司——辉瑞（Pfizer）、罗氏（Hoffmann-La Roche）和阿斯利康（AstraZeneca）签订了三份合作协议。总额约4000亿坚戈的9个投资项目正在实施中。业内专家预计，哈萨克斯坦制药市场年增长率将保持在10%至13%之间。

