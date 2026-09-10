去年有500多万名乌兹别克斯坦游客赴哈萨克斯坦

去年，有超过500万名乌兹别克斯坦游客来哈萨克斯坦旅行。同时，有260万名哈萨克斯坦公民前往塔什干和布哈拉旅游。目前，两国之间每周运营的常态化航班超过50班。过去一年中，两国间又新增了6条直航航线。

Фото: Аружан Арманқызы/Kazinform

“数字本身就说明了一切。如今，在赴乌兹别克斯坦游客最多的国家中，哈萨克斯坦仅次于吉尔吉斯斯坦，位居第二。对两国而言，这一领域都是国民经济的主要驱动力之一。因此，发展和支持旅游业是两国政府的优先方向之一。此外，两国人民丰富的历史文化遗产也值得一提。”乌兹别克斯坦驻哈萨克斯坦特命全权大使巴赫提约尔·易卜拉希莫夫表示。

论坛期间，各方还讨论了发展涵盖历史和圣地景点的朝圣旅游。旅游运营商和企业代表介绍了新的旅游产品和合作项目。医疗旅游也受到特别关注。

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“乌兹别克斯坦的医疗旅游发展较好。例如，在最好的四家疗养院中，98%的游客是哈萨克斯坦人。今天的论坛为两国共同发展医疗旅游以及在这一领域交流经验提供了良好机会。”Healthy Holiday疗养院网络副总经理莱伊莎·伊布拉吉莫娃表示。

总体而言，此次论坛为两国旅游业界代表建立新的联系提供了机会。双方有意进一步增加旅游线路、开发新产品，并加强医疗旅游领域的合作。

2026年上半年统计数据显示，哈萨克斯坦已跻身乌兹别克斯坦劳务移民的主要目的国行列。