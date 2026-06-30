去年哈萨克斯坦与格鲁吉亚农产品贸易额增长77%

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦农业部消息，农业部部长阿依达尔别克·萨帕若夫日前会见格鲁吉亚环境保护和农业部长达维德·松古拉什维利，双方就深化农业领域合作、扩大农产品贸易和推进联合投资项目等议题进行了交流。

萨帕若夫表示，格鲁吉亚是哈萨克斯坦在高加索地区的重要合作伙伴，农业对两国经济都具有重要战略意义。

他说，近年来两国农产品贸易持续增长。2025年，哈萨克斯坦与格鲁吉亚农产品贸易额同比增长77%，超过1.16亿美元，充分体现了双方合作潜力巨大，并为进一步深化合作奠定了坚实基础。

松古拉什维利表示，格方高度评价两国农业合作水平，希望进一步加强双方伙伴关系，扩大农产品贸易，推进联合投资项目，并加强农工综合体先进技术交流。

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会谈中，双方重点讨论了扩大哈萨克斯坦农产品对格出口问题。哈方表示，希望进一步增加粮食、面粉、植物油、意大利面、肉类、乳制品、巧克力及糖果等产品对格出口。

双方还就兽医领域合作交换了意见，包括尽快完成哈萨克斯坦活猪和猪肉出口格鲁吉亚所需兽医卫生要求的协调程序，以及推动此前已商定的种用和商品牛羊出口兽医证书正式投入使用。

萨帕若夫表示，相信进一步深化哈萨克斯坦与格鲁吉亚农业合作，将有助于推动两国农工综合体发展，提升粮食安全水平，并为企业创造更多合作机遇。