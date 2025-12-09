斯玛迪亚尔沃夫辞去外交部发言人职务 八年任期画下句点

他是在外交部举行的每周例行新闻发布会上宣布这一离职决定的。

——我一直在为这一天做准备。这不是一个突然的决定，而是我个人的选择。我站在这个平台上已经有八年了……这些年里，我国经历了许多对外政策阶段，也遇到了不少挑战。正是因为你们——媒体的支持，全世界才更好地认识了哈萨克斯坦。你们给予了外交部巨大的帮助。-斯玛迪亚尔沃夫说道。

阿依别克·斯玛迪亚尔沃夫拥有二级特命全权公使衔级，精通哈萨克语、俄语、英语和土耳其语。他于1983年7月7日出生在南哈州（现突厥斯坦州），2004年毕业于阿布莱汗哈萨克国际关系与世界语言大学。

他的职业生涯始于2005年，供职于哈萨克斯坦中国银行股份公司行政管理部门工作。

2006-2008年 任外交部领事服务司职员。

2008-2010年 任外交部欧洲司随员和三等秘书。

2010-2012年 任哈萨克斯坦驻匈牙利大使馆三等秘书。

2012-2013年 任总统府新闻局职员。

2013-2014年 任外交部对外政策分析与预测委员会一等秘书。

2014-2018年 任哈萨克斯坦驻越南大使馆二等秘书和一等秘书。

2018-2019年 任哈萨克斯坦外交部新闻处处长。

201-2023年 任外交部国际信息委员会副主席兼新闻秘书。

2023年6月 任外交部新闻司司长兼新闻发言人。

2025年3月4日 被任命为外交部国际信息委员会主席兼新闻发言人。

