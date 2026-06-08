今夏去哪儿？哈萨克斯坦热门度假区消费水平一览

夏季出游的开支不仅包括住宿费用，还受到交通、餐饮、季节性需求、娱乐项目以及其他附加支出的影响。不同地区的消费特点各不相同，有的需要提前预订住宿，有的则需重点考虑餐饮安排，还有一些目的地的实际支出需要根据当地情况灵活调整。为此，我们选取了几个热门度假区，对三日游的大致预算进行了测算。

巴尔喀什度假区

Фото: astana.citypass.kz

巴尔喀什依然是国内较为经济实惠的旅游目的地之一。在当地租住民宿，每人每天的费用约为3500至5500坚戈，通常为简易床位并配有共用厨房，餐食需自行解决。若选择配备空调和独立卫浴的舒适住宿，每人每日费用则在11000至16000坚戈之间。部分住宿点还提供包含餐饮在内的综合服务。

据估算，在巴尔喀什度假三天，人均开支约为50000至60000坚戈。此外，租用游船、躺椅以及购买生活用品等还需预留额外预算。由于8月份将迎来旅游高峰，建议游客提前做好行程规划并尽早预订住宿。

阿拉湖度假区

Фото: акимат области Жетысу

阿拉湖一直是家庭游客青睐的度假目的地，许多人会携带孩子同行，并倾向于选择包含食宿的一体化服务。当地最基础的住宿方案每人每天约为12000至15000坚戈，游客通常入住标准房间并在公共食堂用餐。而配备游泳池、儿童游乐区及娱乐设施的旅游基地，日均费用则在25000至50000坚戈之间。

家庭游客通常需要提前数月预订住宿，并根据同行儿童人数规划预算。部分旅游基地为儿童提供优惠价格，甚至实行免费政策。若将交通费用和部分娱乐项目计算在内，阿拉湖三日游预算约为150000至190000坚戈。每年7月是当地消费水平最高的时段之一。

休钦斯克—布拉拜度假区

Фото: «Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі

布拉拜拥有丰富的住宿选择，从经济型客房到高档酒店均可找到，整体消费水平很大程度上取决于游客的个人需求。普通客房或小木屋的日租金约为10000至12000坚戈，但在选择此类住宿时，建议提前了解其与湖区及主要景点之间的距离，因为部分住宿点距离核心景区约有15至20分钟车程。

包含膳食及疗养服务的住宿价格每人通常不低于22500坚戈。中档酒店多提供早餐或早午餐，价格从15000至40000坚戈不等。在当地咖啡馆或餐厅用餐则需另行付费，两人一餐平均消费约为10000坚戈（不含酒水）。综合计算，布拉拜三日游预算大约为150000至220000坚戈。此外，游客还需考虑环保税、海滩门票、脚踏船租赁、导游服务以及出租车等额外开支。

曼格斯套度假区

Фото: Kazinform

阿克套仍是国内海滨旅游的主要目的地之一。游客既可以选择入住海边度假村，也可以在市区租赁公寓住宿。其中，租房通常是性价比较高的选择，一居室公寓的日租价格约为10000至13000坚戈，具体费用取决于地段和装修条件。

海滨度假村和酒店的价格相对较高，每日费用一般在34000至40000坚戈以上，并自6月起逐步上涨。阿克套三日游的人均开支约为180000至230000坚戈，其中机票费用往往占据较大比重，也有部分游客选择乘坐火车出行。通过在当地超市采购食材自行烹饪，可有效减少餐饮支出。需要注意的是，部分海滩水下石块较多，游客最好提前准备适合涉水的鞋具。

阿拉木图山地集群

Фото: Үкімет

每到夏季，阿拉木图周边山区同样迎来大量游客。目前，阿拉套山峡及山麓地区的豪华露营地、A型木屋和毡房度假区颇受欢迎。

预算有限的游客可选择露营地或青年旅舍床位，每人每晚费用约为6000至7500坚戈。而位于景观优越区域、拥有开阔视野的高端度假设施，每晚价格则在35000至50000坚戈之间，周末期间还会进一步上涨。受运输成本影响，山区餐饮价格普遍高于城市，两人午餐费用约为12000至15000坚戈。因此，阿拉木图山区三日游预算通常在250000坚戈以上。

除住宿和餐饮外，游客还需将交通费、缆车费、生态出租车费用以及国家公园门票等纳入预算。如希望节省开支，可选择以阿拉木图市区为落脚点，安排当天往返山区的短途行程。