哈萨克斯坦过去一天内因雷击引发55起森林火灾

生态部称，此次火灾是由一股雷暴锋面过境造成的。由于这种自然现象，闪电引发火灾，导致多地同时发生火灾。

大部分火灾发生在塞梅国家森林自然保护区，共发生41起火灾。此外，额尔齐斯森林发生火灾9起，东哈萨克斯坦地区、“Nauryzym”国家自然保护区和“Bayanaul”国家自然公园发生3起森林火灾。

生态部表示，短时间内数十起火灾的发生对森林护卫队来说是一个巨大挑战。然而，得益于迅速的行动和协调的工作，所有火灾都被及时发现、隔离并彻底扑灭或控制住。

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紧急情况部公布了塞梅国家自然保护区内大型森林火灾扑救行动的结果。此次灭火行动共出动800余人、204台设备和8架飞机。

除紧急情况部外，生态和自然资源部、内务部、国防部、国家安全委员会边防局、地方行政机关和林业部门也参与了此次行动。

空中洒水在灭火过程中发挥了关键作用。空中设备进行了380次洒水作业，向消防中心运送了约900吨水。

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哈萨克斯坦消防委员会主席叶尔兰·托列格尔迪耶夫在紧急情况部举行的新闻发布会上表示，我国今年经历了高温、强风和低湿度等危险的火灾季节。尽管如此，大多数自然火灾和草原火灾都在初期就被扑灭。

- 当前，所有部门都已进入强化工作状态，全天候进行监测。大多数自然火灾和草原火灾在初期阶段就被扑灭，防止其演变成重大事故。-他说。

据他介绍，紧急情况部目前正在全天候监控易燃地区，并开展空中和地面侦察。与此同时，所有消防部门和装备均已做好立即行动的准备。