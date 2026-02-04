托卡耶夫总统向“人类博爱奖”颁奖仪式致视频致辞

托卡耶夫总统在视频致辞中，祝贺阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫和亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬荣获谢赫扎耶德“人类博爱奖”。总统指出，这一崇高荣誉是对两位领导人政治智慧和负责任领导力的高度肯定。

托卡耶夫表示，阿塞拜疆和亚美尼亚在推动和平协议进程中取得的重要成果，堪称历史性转折。这一实践有力证明，只要秉持对话精神、展现责任担当与克制态度，即便是延宕多年的冲突也能够通过和平方式得到解决。在当前国际关系分化加剧、国家间互信受损的背景下，这一经验尤显珍贵，因为它清晰表明，和解不是软弱的表现，而是力量与成熟的象征。

Фото: Ақорда

总统还指出，哈萨克斯坦方面高度重视国际社会对我国的信任，包括决定在阿拉木图举行阿塞拜疆与亚美尼亚和平谈判关键阶段会议的相关安排。

托卡耶夫强调，这一事实充分印证了“建设性对话是可持续发展的重要保障”这一共同理念。哈萨克斯坦始终如一地支持旨在巩固欧亚地区乃至更广范围内和平、互信与合作的各项倡议。

Фото: Ақорда

总统在致辞中指出，谢赫扎耶德“人类博爱奖”在促进和平事业方面发挥着独特而重要的作用，并对阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬长期推动和平、包容与相互理解的努力表示诚挚感谢。

托卡耶夫表示，谢赫扎耶德·本·苏丹·阿勒纳哈扬所倡导的宽容、相互尊重与和平共处理念，在该奖项中得到了充分体现。这些价值理念不仅停留在道义层面，也正不断转化为切实的政治成果。阿塞拜疆与亚美尼亚实现和平、恢复合作，为这一崇高遗产赋予了新的时代内涵，彰显其在地区内外的现实意义，也进一步增强了国际社会对外交作为解决国际问题有效工具的信心。

Фото: Ақорда

托卡耶夫总统指出，阿塞拜疆和亚美尼亚领导人推动和平的真诚意愿，为数以百万计的人们带来了希望，并向国际社会清晰表明，睦邻关系与稳定始终是全球议程中的重要议题。

谢赫扎耶德“人类博爱奖”是一项于2019年设立的独立国际奖项，旨在表彰为促进和平、增进相互理解，以及推动不同民族和文化之间团结与和睦作出突出贡献的个人和组织。

Фото: Ақорда

历届获奖者包括罗马教皇方济各、联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯、IMAD协会创始人、反极端主义活动人士拉蒂法·伊本·齐亚滕，以及约旦国王阿卜杜拉二世和王后拉尼娅等国际知名人士。

【编译：木合塔尔·木拉提】