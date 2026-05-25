白宫附近枪击案嫌疑人身份确认 曾多次靠近白宫

事件发生于当地时间5月23日18时左右，地点位于美国华盛顿白宫附近第17街与宾夕法尼亚大道交叉口的一处美国特勤局检查站。警方称，一名男子当时突然从包中取出手枪，并向执勤警员开火。特勤局人员随后开枪还击，嫌疑人中弹后被送往医院，最终死亡。

报道称，死者为21岁的纳西尔·贝斯特，来自美国马里兰州丹多克市。

NBC News现场摄制组表示，当地时间18时04分左右，白宫附近传出20至30声枪响。枪击发生后，特勤局立即在白宫入口部署武装警戒，并一度封锁白宫区域。

根据提交至哥伦比亚特区高等法院的司法文件，贝斯特此前已存在精神健康及违法记录。

文件显示，他曾于去年7月因非法闯入白宫附近限制区域被捕。当时，他自称是“耶稣基督”，并表示希望自己被逮捕。

司法文件还称，美国特勤局此前已注意到该男子。他曾多次在白宫周边徘徊，并询问如何通过不同检查站进入白宫区域。

此外，今年6月，他还因阻碍车辆进入白宫区域而被强制送医治疗。

另据欧洲新闻电视台报道，美国总统特朗普表示，该男子“有暴力前科，并可能对白宫存在痴迷”。特朗普同时对特勤局的“迅速且专业的行动”表示感谢。

目前，警方尚未公布此次枪击事件具体动机，案件仍在调查中。事发时，特朗普正在白宫内，并已听取相关情况汇报。总统及安保人员均未受伤。

【编译：达娜】