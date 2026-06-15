戈洛夫金赴美参加名人堂仪式 获美国拳迷热情欢迎

活动期间，戈洛夫金参加了在“Museum Grounds”园区举行的传统“Ringside Talks”交流活动。这也是名人堂周期间最受关注的活动之一。活动现场，拳迷们不仅聆听了这位传奇拳手职业生涯中的精彩故事，还向他提出了自己关心的问题，并获得了亲笔签名。

与此同时，美国媒体也对这位即将进入国际拳击名人堂的哈萨克斯坦拳王表现出浓厚兴趣，众多记者排队等待采访。

Фото: Геннадий Головкиннің жеке мұрағатынан

随后举行的另一场见面会在卡纳斯托塔当地一所中学内进行。除了签名环节外，拳迷们还可以购买纪念品留作收藏。

当天，希望获得戈洛夫金签名的拳迷络绎不绝，队伍从展馆内部一直延伸到场外，许多人等待数小时，只为与偶像见上一面。

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

在这一历史时刻到来前，戈洛夫金接受了哈通社记者专访。

谈及自己的名字成为国际拳击历史的一部分时，戈洛夫金表示：

- 感谢所有支持我、并向公众传递这一重要时刻的人。很难用几句话来形容我此刻的感受。这是一份巨大的荣誉，也确实是一个历史性的时刻。能够与穆罕默德·阿里、迈克·泰森等为拳击运动发展作出巨大贡献的传奇人物并列，对我而言意义非凡。 正式入堂仪式将于明天举行。当一个人经过长期奋斗终于实现梦想、付出获得认可时，那种心情很难用语言表达。我与拳击相伴已超过35年，它早已成为我生命中不可分割的一部分。 如今能够得到世界拳击界以及这项运动杰出代表们的认可，我认为对于一名运动员而言，没有比这更幸福的事情了。

Фото: Рүстем Қожыбаев / Kazinform

在美国，有不少拳迷从戈洛夫金职业生涯初期便一直关注着他。

来自芝加哥的兄弟埃里克和奥斯汀专程来到卡纳斯托塔，参加戈洛夫金入选国际拳击名人堂的仪式。

埃里克表示：

- 从GGG第一次在纽约比赛开始，我就是他的粉丝。他不仅是一位伟大的拳手，也是一个非常谦逊的人。在我看来，他是中量级历史上最伟大的拳手之一。

奥斯汀则表示，自己关注戈洛夫金已经将近十年。

- 他的每场比赛都令人印象深刻。这里的人都很喜欢来自哈萨克斯坦的运动员。GGG从平凡环境中成长，最终成为世界级明星。如今能够见证他进入名人堂，是一件非常令人高兴的事。他完全配得上这份荣誉。 - 奥斯汀说。

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埃里克还分享了一段有趣的经历。他表示，戈洛夫金甚至在某种程度上影响了自己的婚姻生活。

- 当我认识未来的妻子时，得知她来自哈萨克斯坦，我对哈萨克人也产生了更多好感。后来她问我：‘你是哈萨克人吗？’我回答说：‘不是，我是韩国人。’但很多人都觉得我长得像哈萨克人。当时我开玩笑说：‘看来我也是像GGG一样的哈萨克人。’现在我们已经有了自己的家庭。所以从某种意义上说，GGG也算是促成了这一切。 - 他说着笑了起来。

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另一位拳迷艾伦·弗雷德里克表示，自己专程来到卡纳斯托塔，就是为了得到戈洛夫金的签名。

- 毫无疑问，他是过去二十年里最优秀的拳手之一。他进入名人堂完全是实至名归。所有人都喜欢他，他是世界上最出色的拳手之一。

拳迷比尔也表示，自己一生都热爱拳击，这次来到卡纳斯托塔同样是为了获得戈洛夫金的签名。

- 他完全配得上进入名人堂。戈洛夫金是一位伟大的拳手，他与卡内洛·阿尔瓦雷斯的比赛已经说明了一切。因此，看到他获得这一荣誉，我感到非常高兴。

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据了解，戈洛夫金于2023年正式结束职业拳击生涯。目前，他担任哈萨克斯坦国家奥林匹克委员会主席。自2025年11月起，他还出任世界拳击组织（World Boxing）主席。

当地时间6月14日，戈洛夫金入选国际拳击名人堂的正式仪式将隆重举行。