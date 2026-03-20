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哈萨克斯坦人口指标持续改善 婴儿和孕产妇死亡率明显下降
（哈萨克国际通讯社讯）自年初以来，哈萨克斯坦人口统计指标持续改善：出生率有所上升，总死亡率以及孕产妇、婴儿死亡率均明显下降。据卫生部通报，专家将这一积极变化归因于医疗卫生体系改革的推进以及医疗服务可及性的提升。
目前，哈萨克斯坦医疗人口指标呈现稳步向好态势。根据国家统计局数据，2026年1月与去年同期相比：
- 出生率增长1.8%（由14.49‰升至14.75‰）；
- 总死亡率下降8.4%（由6.2‰降至5.68‰）；
- 婴儿死亡率下降28.5%（由6.66‰降至4.76‰）。此外，2026年前两个月，孕产妇死亡率大幅下降49.4%，每10万名活产儿中的死亡人数由16.2人降至8.2人。
在主要死因方面，相关指标同样呈现持续下降趋势：
- 循环系统疾病：死亡率下降13.9%，其中急性心肌梗死下降6.5%，中风下降7.8%；
- 恶性肿瘤：死亡率下降7.4%；
- 意外事故、伤害及中毒：死亡率下降2.3%；
- 呼吸系统疾病：死亡率下降18.7%。
卫生部指出，上述指标的改善是医疗卫生体系系统性建设的结果，得益于预防性筛查范围的扩大、医疗保障水平的提升以及现代诊断与治疗手段的广泛应用。
【编译：阿遥】