哈萨克斯坦人口指标持续改善 婴儿和孕产妇死亡率明显下降

目前，哈萨克斯坦医疗人口指标呈现稳步向好态势。根据国家统计局数据，2026年1月与去年同期相比：

出生率增长1.8%（由14.49‰升至14.75‰）；

总死亡率下降8.4%（由6.2‰降至5.68‰）；

婴儿死亡率下降28.5%（由6.66‰降至4.76‰）。此外，2026年前两个月，孕产妇死亡率大幅下降49.4%，每10万名活产儿中的死亡人数由16.2人降至8.2人。

在主要死因方面，相关指标同样呈现持续下降趋势：

循环系统疾病：死亡率下降13.9%，其中急性心肌梗死下降6.5%，中风下降7.8%；

恶性肿瘤：死亡率下降7.4%；

意外事故、伤害及中毒：死亡率下降2.3%；

呼吸系统疾病：死亡率下降18.7%。

卫生部指出，上述指标的改善是医疗卫生体系系统性建设的结果，得益于预防性筛查范围的扩大、医疗保障水平的提升以及现代诊断与治疗手段的广泛应用。

【编译：阿遥】