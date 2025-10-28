环保人士呼吁限制烟花燃放 生态部：愿意讨论

该部门在回复中表示，目前尚未就从立法层面全面禁止燃放烟花爆竹的问题展开讨论。

—目前尚未收到有关禁止燃放烟花爆竹的正式提议，但如果今后收到相关建议，我部愿与有关机构共同研究探讨。-生态和自然资源部回应称。

根据《生态法典》第1条第3款的规定，烟花与其他对环境和人体健康有害的物品、液体和废弃物一样，属于环境保护领域中产生的社会关系范畴。同时，为保障公众的卫生与流行病学安全，在不与《生态法典》相抵触的范围内，此类问题也受哈萨克斯坦共和国卫生领域相关法律的规范。

该部门还指出，目前我国尚未开展针对烟花爆竹对环境及人体健康潜在影响的专项研究。

—我部始终重视环保组织和社会活动家提出的各种建议，并对讨论这些议题持开放态度。鉴于环保人士的观点多基于科学数据，这些意见将在制定环境保护政策时予以参考。-生态和自然资源部在答复中表示。

