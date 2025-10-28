中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    17:20, 28 10月 2025 | GMT +5

    环保人士呼吁限制烟花燃放 生态部：愿意讨论

    哈萨克国际通讯社讯）在重大节假日期间，全国各地城市常会燃放烟花，绚丽的烟火照亮夜空，也为节日增添喜庆气氛。然而，环保专家对烟花燃放可能带来的环境污染问题表示担忧。对此，哈通社记者就相关情况向生态和自然资源部进行了询问。

    Салют Отшашу Астана
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    该部门在回复中表示，目前尚未就从立法层面全面禁止燃放烟花爆竹的问题展开讨论。

    —目前尚未收到有关禁止燃放烟花爆竹的正式提议，但如果今后收到相关建议，我部愿与有关机构共同研究探讨。-生态和自然资源部回应称。

    根据《生态法典》第1条第3款的规定，烟花与其他对环境和人体健康有害的物品、液体和废弃物一样，属于环境保护领域中产生的社会关系范畴。同时，为保障公众的卫生与流行病学安全，在不与《生态法典》相抵触的范围内，此类问题也受哈萨克斯坦共和国卫生领域相关法律的规范。

    该部门还指出，目前我国尚未开展针对烟花爆竹对环境及人体健康潜在影响的专项研究。

    —我部始终重视环保组织和社会活动家提出的各种建议，并对讨论这些议题持开放态度。鉴于环保人士的观点多基于科学数据，这些意见将在制定环境保护政策时予以参考。-生态和自然资源部在答复中表示。

    【编译：阿遥】

     

    标签:
    法律 环保 社会
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
    正在阅读