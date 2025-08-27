阿拉木图“海拉特”击败“凯尔特人” 历史性首次晋级欧冠正赛

比赛在阿拉木图中央体育场举行，全场座无虚席。这场比赛对哈萨克斯坦足球来说意义非凡：欧冠会歌首次在这里奏响，观众起立鼓掌，现场氛围如同一场真正的足球盛宴。

从比赛开始，“海拉特”就展现出进攻的主动性，多次在对方门前制造威胁。而“凯尔特人”则依靠更高的控球率进行压制。上半场双方都有机会破门，但均未能改写比分，比赛保持紧张激烈的节奏。

下半场的对抗更加激烈。主队获得几次任意球和破门机会，但均未能转化为进球。客队在比赛末段也创造出险情，但同样未能把握。常规时间双方战成0:0。

进入加时赛后，场上局势更加紧张，双方攻防节奏加快，但两队门将表现稳健，成功化解了多次威胁进攻。比赛最终通过点球大战决出胜负，“海拉特”以3:2取胜。

凭借这场胜利，阿拉木图“海拉特”在两回合较量中淘汰对手，历史性地首次闯入欧冠小组赛，为哈萨克斯坦足球书写了新的篇章。

【编译：达娜】