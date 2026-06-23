阿斯塔纳人口突破164万 努拉区成为增长最快城区之一

（哈萨克国际通讯社讯）数据显示，自2017年以来，阿斯塔纳人口由约101万人增长至2026年的164万人，九年间增加约63.1万人，增幅达62.6%。随着城市规模不断扩大，首都各城区人口分布格局也发生明显变化。

2017年，萨热阿尔卡区（Сарыарқа）是阿斯塔纳人口最多的城区，共有34.38万人，占全市总人口的34%。到2026年，该区人口占比已降至21.5%。虽然居民总数并未明显减少，但随着新城区不断发展，人口开始向其他区域加速集聚。

努拉区（Нұра）成为近年来增长最快的城区之一。数据显示，2022年该区人口为15.81万人，到2026年已增至30.41万人，四年间接近翻番。目前，努拉区人口占阿斯塔纳总人口的18.6%。

叶斯勒区（Есіл）同样保持较快增长。2017年该区人口为17.77万人，2026年增至32.07万人，占全市人口比重由17.6%提高至19.6%。

与此同时，阿拉木图区（Алматы）的人口占比明显下降。数据显示，2024年该区人口为39.72万人，而2026年统计数字降至25.1万人。分析认为，这一变化并非由于人口大量外流，而是与行政区划调整密切相关。

2026年统计数据中新增了萨赖什克区（Сарайшық），该区目前人口已达19.24万人。

专家指出，上述数据表明，阿斯塔纳不仅在持续扩张，城市内部人口结构也正在发生变化。过去人口主要集中在萨热阿尔卡区和阿拉木图区，如今人口增长重心正逐渐向努拉区、叶斯勒区以及新设立的萨赖什克区转移。