全国剧院观众人数超过280万人次

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦文化和信息部消息，2025—2026演出季期间，全国国立剧院共上演超过1.6万场演出和文化活动，累计吸引观众283.28万人次。

目前，哈萨克斯坦共有59家国立剧院，涵盖歌剧、芭蕾舞剧、话剧、音乐喜剧、木偶剧以及儿童和青少年剧院等多个门类，从业人员超过8100人。

本演出季，全国各剧院推出410部新剧目和文化项目。文化和信息部表示，随着剧院不断丰富剧目内容，国内观众对戏剧艺术的兴趣持续增长。

Фото: Министерство культуры и информации РК

本演出季的重要首演作品包括阿斯塔纳歌剧院推出的歌剧《阿帕克·钦察克之女》（Қыпшақ қызы Аппақ），阿拜国立歌剧与芭蕾舞剧院上演的歌剧《汗王苏丹：金帐汗国》（Хан Сұлтан. Алтын Орда），以及阿斯塔纳芭蕾舞剧院推出的芭蕾舞剧《布兰诗歌》（Carmina Burana）和舞蹈小品《燕子》《Bolero X》。

此外，话剧和音乐喜剧领域也推出多部新作。尕比特·穆斯热波夫国家儿童与青少年剧院首演《哈姆雷特》和《无依无靠的人》；库德杜斯·霍贾米亚罗夫共和国维吾尔音乐喜剧院推出《钦差大臣（Ревизор）》；米哈伊尔·莱蒙托夫国家俄罗斯话剧院上演《婚事（Женитьба）》；共和国朝鲜音乐喜剧院则推出《爱战胜一切》。

为推动文化事业发展，哈萨克斯坦持续提升剧院建设水平。根据总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的决定，高尔基国家俄罗斯话剧院获授“国立级”地位，北哈州萨比特·穆卡诺夫哈萨克音乐话剧院获授“学术剧院”地位。

与此同时，穆赫塔尔·阿乌埃佐夫哈萨克国立话剧院和娜塔莉娅·萨茨俄罗斯国家儿童与青少年剧院的改扩建工程也正在推进。