哈萨克斯坦纳税人总数增至293.9万人

这一数字较今年年初增加了49.2万人。同时，采用自谋职业者税收制度的人数也增至68.86万人。哈萨克斯坦国家经济部在回应哈通社问询时公布了这一数据。

“截至2026年7月1日，纳税人总数已达到293.9万人，较年初增加49.2万人。采用自谋职业者制度的人数增至68.86万人。这表明，民众参与经济活动的范围正在不断扩大。”国家经济部表示。

据该部门统计，预计2026年中小企业占国内生产总值的总体附加值比重将不低于38%。在不计入自谋职业者的情况下，预计中小企业领域就业人数将至少达到400万人。

“总体而言，当前的发展趋势表明，创业活跃度保持着良好的增长态势。非活跃市场主体数量减少的同时，新设主体、自谋职业者数量以及中小企业贷款数量不断增加，这集中体现了商业领域正在经历结构性更新，并加快适应当前经济形势。”国家经济部指出。

据介绍，在评估创业政策的实际成效时，单纯依靠单一指标是远远不够的。

“在评估2026年创业政策成效时，经济部并未采用单一指标，而是采取综合评估方式。新设企业与持续稳定运营企业之间的比例，即企业存活率，以及稳定就业岗位的增长、税收收入变化和劳动生产率，均作为主要成效指标综合考量。”国家经济部解释称。

值得一提的是，2026年上半年哈萨克斯坦GDP增长4.1%。