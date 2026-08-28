哈萨克斯坦人均预期寿命升至75.97岁 创历史新高

数据显示，哈萨克斯坦婴儿死亡率也进一步下降。2025年，该指标同比下降15%，降至每1000名活产婴儿5.85例，为哈萨克斯坦历史最低水平。

根据国际评估，哈萨克斯坦在人均预期寿命方面位居中亚国家首位，婴儿死亡率也是中亚地区最低。在独联体国家中，哈萨克斯坦相关指标位居第三。

哈萨克斯坦还是中亚首个实现世界卫生组织（WHO）关于将非传染性疾病导致的过早死亡率降低25%目标的国家。据世卫组织评估，哈萨克斯坦在这一领域提出的相关措施已有一半得到全面落实。

有关消息指出，哈萨克斯坦居民获得医疗服务的经济可及性也处于相对较高水平。目前，居民个人卫生支出占医疗卫生总支出的比重为27.3%，较其他中亚国家低1.5至2.9倍。

与此同时，哈萨克斯坦在多项国际生活质量排名中的表现也较为突出。在联合国相关幸福指数排名中，哈萨克斯坦位列147个国家中的第33位，是独联体国家中唯一进入全球前50名的国家。

在联合国可持续发展目标排名中，哈萨克斯坦在167个国家中升至第67位。其中，在“良好健康与福祉”领域，婴幼儿死亡率下降、结核病发病率降低以及预期寿命提高等成果获得肯定。