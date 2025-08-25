哈萨克斯坦科研人员推出节水型水稻品种

该品种正在克孜勒奥尔达州的扎哈耶夫哈萨克水稻种植科学研究所试验田接受测试。结果显示，其成熟期为105至110天，完全适应当地的气候和土壤条件。在符合农业技术规范的情况下，每公顷产量可达80至85公担。

目前，克孜勒奥尔达州主要种植的仍是俄罗斯水稻品种，成熟期通常需要120至125天。

研究所副所长詹乌扎克·拜曼诺夫指出，哈萨克斯坦南部的水资源状况迫切要求农业探索并引入节水技术。考虑到全球气候变化，新品种有望成为传统高耗水水稻的有效替代。这一科研成果将对农业发展和减少水稻用水起到积极作用。

此外，研究所还与水资源和灌溉部合作，测试一种名为 “Water Retainer” 的匈牙利新型制剂。该制剂能够长时间保持土壤水分。今年，它已在阿拉木图、江布尔、克孜勒奥尔达、卡拉干达、阿克莫拉和杰特苏州的试验田投入应用。

水资源和灌溉部科学与创新技术司司长拉扎特·朱斯波娃介绍，在第一阶段的试验中，有四家科研机构参与。结果表明，该制剂不仅缩短了水稻生长期，还显著节约了灌溉用水。通常情况下，水稻需要约90天的灌溉期，而使用该制剂后，只需51天即可。

据此前报道，今年，克孜勒奥尔达州农户试种来自不同国家的30多个大米品种。

【编译：阿遥】