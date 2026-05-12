哈萨克斯坦人缴纳的税金都花到哪里去了？

（哈萨克国际通讯社讯）税收，是现代国家运转的基础。从养老金发放、学校建设，到道路修缮、医院运行，国家预算中的绝大部分资金，都来源于社会经济活动中不断汇集的税收。那么，哈萨克斯坦政府的钱从哪里来？又流向了哪些领域？在预算长期面临赤字的背景下，国家又如何维持财政运转？

根据哈萨克斯坦财政部截至2026年4月1日公布的综合预算执行报告，今年前三个月，全国财政收入达到7.27万亿坚戈，其中6.98万亿坚戈来自税收。这意味着，国家财政依旧高度依赖国内经济体系内部的资金再分配。

国家财政的钱从哪里来？

目前，哈萨克斯坦财政收入主要来源于几大方向：个人所得税、增值税、企业税收以及矿产资源开发相关缴费等。

总体来看，预算收入仍主要依靠两大支柱：国内经济活动与原材料出口，只不过二者之间的结构正在逐渐发生变化。

第一部分，是居民日常经济活动形成的税收。工资收入、商品消费以及各类服务支出，都会在不同环节形成税款。居民获得收入时需要缴税，消费时同样也在缴税。随着非资源产业的发展，这部分收入在国家财政中的比重正在持续上升。

第二部分，则是能源与资源出口。尽管近年来哈萨克斯坦持续推动经济多元化，但石油、天然气以及金属出口，依旧是财政收入的重要来源。截至4月1日，仅资源领域相关收入就已超过1.4万亿坚戈。

长期以来，这种“资源出口+内部经济”的双重结构，使哈萨克斯坦能够维持相对温和的税负水平。但与此同时，国家也在逐步降低对国际原材料市场波动的依赖，希望通过扩大非资源经济，增强财政稳定性。

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谁才是真正的纳税人？

从形式上看，企业缴企业税，居民缴个人税，似乎界限分明。但在现实经济运行中，最终承担税负的，往往还是普通消费者和劳动者。

例如，企业缴纳增值税后，通常会将这部分成本计入商品价格；企业承担的部分社保支出，也会间接反映在工资结构中。

如果只看名义税率，哈萨克斯坦的税负并不算高。目前个人所得税税率为10%，增值税为16%，企业所得税为20%，整体水平在国际范围内仍属于中等偏低。

不过，税务领域专家艾达尔·马萨特巴耶夫指出，很多“隐性负担”并未直接体现在税率数字中。

他表示，养老缴费本身就占工资的10%，如果与个人所得税合并计算，居民实际承担的负担已接近19%。此外，居民还需要缴纳强制医疗保险费用，大约为2%左右。

与此同时，用工企业也承担着额外支出，包括社会税、社会保险缴费，以及雇主养老金缴费等，总体规模约在16%左右。

也就是说，税负并不仅仅体现在工资单上的一个数字，而是贯穿于商品价格、企业成本以及整个经济体系之中。

税收最终流向了哪里？

对于普通民众而言，更关心的问题或许是：这些钱最终被花在了哪里？

截至2026年4月1日，哈萨克斯坦综合预算支出达到7.29万亿坚戈，已经超过同期收入。

其中，占比最大的部分依旧是社会保障支出。

今年前三个月，政府在养老金、补贴、社会福利等方面共支出1.84万亿坚戈。这也是国家财政“回流”到居民手中的最主要渠道。

教育领域支出则达到1.46万亿坚戈，包括学校建设、高校运行、教师工资以及教育基础设施等。可以看出，人力资本投资仍是国家长期发展的重点方向之一。

与此同时，债务偿还与利息支付同样占据巨大比重。前三个月，用于债务服务的资金达到1.19万亿坚戈，显示财政压力正在不断上升。

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医疗卫生方面，若只看直接财政拨款，金额约为1010亿坚戈，似乎规模并不突出。但如果将社会医疗保险基金9299亿坚戈的资金一并计算，整个医疗体系的实际融资规模几乎扩大了十倍。这也反映出，部分公共支出已逐步从传统预算体系中分离出来。

此外，大量资金还被投入到经济与基础设施建设中：

交通与通信领域支出3869亿坚戈；

住房与公共事业支出3777亿坚戈；

农业支出4153亿坚戈。

这些领域被视为未来经济增长的重要基础。

国家安全相关支出同样维持高位。前三个月，公共秩序与社会安全领域支出3943亿坚戈，国防支出2828亿坚戈。尽管这些投入不会直接创造经济收益，但却是国家正常运行的重要保障。

总体来看，如今的哈萨克斯坦财政体系，依旧呈现出明显的“社会型预算”特征——大量资金通过社会福利、教育与公共服务重新分配回社会。

国家基金：哈萨克斯坦的“安全气囊”

除税收外，国家基金（National Fund）依旧是哈萨克斯坦财政体系中的关键支柱。

其运行逻辑并不复杂：当国际能源价格较高时，国家将资源收入存入基金；当财政出现缺口时，再通过基金转移支付弥补预算压力。

不过，在当前财政结构下，国家基金已经不仅仅是“稳定器”，某种程度上甚至承担着维持预算体系运转的系统性功能。

这一点，从“非石油赤字”数据中尤为明显。

今年前三个月，哈萨克斯坦非石油赤字达到8267亿坚戈。换句话说，如果不考虑资源收入与国家基金转移支付，现有财政收入实际上难以覆盖支出需求。

这种模式能否长期持续，很大程度上取决于资源收入是否能够持续流入国家基金。一旦国际市场环境发生明显变化，财政体系对外部环境的敏感度仍然较高。

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为什么预算总会出现赤字？

尽管今年前三个月税收已达到6.98万亿坚戈，但财政赤字依然达到5937亿坚戈。

原因其实并不复杂：国家支出长期高于收入。

为了填补缺口，政府主要采取三种方式。

首先是借贷。前三个月，哈萨克斯坦新增借款达到1.47万亿坚戈，这也意味着国家债务规模继续扩大。

其次，是动用此前积累的储备资金。

第三，则是通过金融资产操作，以及准国有部门内部资源调配来维持资金平衡。

但问题在于，相当一部分新增借款，又被用于偿还旧债。今年前三个月，用于偿债的资金就达到7846亿坚戈。这在一定程度上压缩了可用于经济发展的财政空间。

也因此，当前哈萨克斯坦预算体系仍然较大程度依赖两大外部支撑：资源收入与债务融资。

国家未来还会从哪里“找钱”？

在预算长期存在赤字的背景下，政府通常会优先选择那些“社会阻力较小、增收效果明显”的税收工具。

其中最典型的，就是增值税。

2026年，哈萨克斯坦增值税税率提高至16%，便是这一思路的直接体现。由于增值税覆盖整个经济链条，因此能够较快增加财政收入，而最终承担成本的，则依旧是消费者。

专家艾达尔·马萨特巴耶夫指出，提高增值税是最容易实施的方式，因为其征收机制本身已经嵌入经济运行体系之中。

除此之外，消费税（акциз）同样是重要工具。国家通常会针对燃油、烟草、酒类等特定商品提高税率，在增加收入的同时，也达到调控消费的目的。

专家认为，房地产税以及奢侈品税未来仍存在进一步调整空间。目前，哈萨克斯坦已对价值超过4.5亿坚戈的不动产实施更高税率，但整体来看，相关税制多年未出现大规模改革。

相比之下，个人所得税等直接税则更加敏感，因此通常会被放在最后调整。

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税收背后，是国家发展模式的选择

对于任何国家而言，税收都不仅仅是财政工具，更体现着国家治理模式与资源分配逻辑。

当前的哈萨克斯坦财政体系，一方面需要继续承担社会保障、教育、医疗等公共责任；另一方面，也面临债务压力上升、财政赤字扩大以及资源依赖尚未完全摆脱等现实挑战。

在这样的背景下，如何提高财政支出效率、降低对外部市场波动的依赖、寻找新的经济增长点，将直接决定未来税负水平，以及国家财政体系的长期稳定性。

【编译：木合塔尔·木拉提】