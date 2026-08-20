“男人的力量不在拳头”：从反家暴到女性安全，哈萨克斯坦如何构筑保护屏障

（哈萨克国际通讯社讯）“男人的力量不在拳头。真正的力量，是在愤怒时能够克制自己、保持耐心。”哈萨克斯坦大穆夫提纳乌鲁兹拜·哈吉·图甘吾勒（Наурызбай қажы Тағанұлы）日前就针对女性的家庭暴力问题公开发声，再次将女性在家庭中的安全与尊严问题带入公众视野。

近年来，从提高家庭暴力行为的法律责任，到建立更加系统的妇女儿童保护机制，哈萨克斯坦持续强化女性权益和人身安全保障。与此同时，最新国际研究显示，哈萨克斯坦在女性福祉与安全方面位居中亚国家前列。

一个来自社会和宗教领域的呼吁，一系列法律制度的变化，以及一份衡量全球女性处境的国际报告，从不同角度指向同一个问题：如何让女性不仅获得法律意义上的保护，也能在家庭和社会生活中真正感受到安全。

“家庭应该是最安全的地方”

大穆夫提纳乌鲁兹拜·哈吉·图甘吾勒近日通过社交媒体就针对女性的家庭暴力问题发声。他表示，男性在家庭中的责任不是给女性带来恐惧，而是给予关爱和保护。

“有时听到社会上发生的一些事情，令人十分痛心。尤其是看到女性在家庭中遭受伤害和屈辱，更让人难过。女性是一个家庭的温暖所在，是父母疼爱着长大的女儿，是孩子珍爱的母亲，也是丈夫深爱的妻子。她走进一个新的家庭，是为了寻找保护和温暖。因此，男人的责任不是让她感到恐惧，而是给予她关爱。”

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

纳乌鲁兹拜·哈吉·图甘吾勒援引先知穆罕默德关于善待家人的教诲指出，其中蕴含着重要的道理。

“男人的力量不在拳头。真正的力量，是在愤怒时能够克制自己、保持耐心；不是让身边的人流泪，而是成为她的依靠。”他说。

在他看来，家庭首先应该是一个能够给人安全感的地方。

“愤怒终会平息，争吵也会被遗忘，但在愤怒中挥出的拳头和说出的伤人话语，却可能在人心中留下长久的伤痕。有时，一时冲动带来的悔恨甚至会伴随一生。”

他强调，女性在自己的家中应该受到尊重，而不是生活在恐惧之中。

“每一位疼爱女儿、满怀希望将她送入新家庭的父母，都只有一个愿望——希望她在那里能够幸福。不要辜负这份托付。让女人流泪不是男子汉的作为，保护女性才是男人应尽的责任。”大穆夫提说。

从社会呼吁走向法律约束

对于家庭暴力问题的治理，除了社会观念层面的倡导，哈萨克斯坦近年来也持续强化法律责任。

根据现行法律，故意造成轻微人身伤害和殴打已被纳入刑事责任范畴，对故意造成中度和重度人身伤害行为的处罚也进一步加重。

与此同时，针对妇女和儿童多次实施殴打或造成身体伤害的案件，不再适用双方和解机制。

相关法律还进一步明确了虐待行为的认定标准。过去，在追究虐待行为责任时，需要证明殴打或其他暴力行为具有一定的持续性。如今，对于以折磨受害者为目的，以特别残忍、恐吓等方式实施的暴力行为，也明确了相应法律责任，而不再要求受害者必须证明自己长期、反复遭受同类暴力。

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另一个重要变化体现在追诉机制上。

对于故意造成轻微人身伤害和殴打行为，即使受害者没有提出控告，有关部门也可依据已经发生的违法犯罪事实启动刑事追诉。

换言之，相关案件的处理逐步从单纯依赖受害者主动提出申请，转向依据暴力行为本身进行追责。

这一变化意味着，家庭暴力不再仅仅被视为家庭成员之间可以通过“和解”自行解决的私人纠纷，而更多被纳入公共安全和法律责任体系之中。

与此同时，哈萨克斯坦正围绕妇女儿童保护构建更加系统的社会支持机制，包括为妇女和儿童营造安全环境、预防针对未成年人的犯罪、加强违法行为预防，以及为儿童提供心理和教育支持等。

国际指数：哈萨克斯坦位居中亚前列

在强化国内妇女儿童权益保护的同时，一项国际研究也从更广泛的维度对哈萨克斯坦女性的生活状况进行了评估。

乔治城大学妇女、和平与安全研究所与挪威和平研究所联合开展的“妇女、和平与安全指数”（Women, Peace and Security Index）对全球181个国家女性的权利、社会参与机会和安全状况进行比较。

最新数据显示，哈萨克斯坦以0.722分位居全球第72位，在中亚国家中排名最高。

这一成绩同时高于俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和阿塞拜疆，以及以色列、中国、土耳其和乌克兰等国家。

不过，从更大的独联体范围来看，亚美尼亚以0.762分位居全球第56位，白俄罗斯以0.739分排名第63位，均高于哈萨克斯坦。

该指数并非只衡量女性是否遭受暴力，而是从社会参与、权利保障和安全三个维度，通过13项指标综合评估女性的整体处境。

其中，社会参与包括就业和自由择业、教育、通信和互联网使用、金融服务以及在国家机构中的代表性；权利保障涉及免受歧视、获得司法保护以及孕产妇死亡率等指标；安全维度则直接涵盖家庭暴力、女性在公共场所特别是夜间的安全感、针对女性的政治暴力以及武装冲突带来的安全风险等。

各项指标按照0至1的区间进行评估，越接近1意味着整体表现越好。

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全球女性安全仍存在巨大差距

从全球范围来看，女性福祉与安全状况仍存在明显的地区差异。

最新指数中，丹麦以0.939分排名全球第一，冰岛以0.932分位居第二，挪威以0.924分排名第三。

瑞典、芬兰、卢森堡、比利时、荷兰、奥地利和新西兰也进入女性福祉与安全状况较好的全球前十名。

与之形成鲜明对比的是，阿富汗以0.279分位居181个国家的最后一位。

也门、中非共和国、叙利亚、苏丹、海地、刚果民主共和国、布隆迪、南苏丹和缅甸同样处于榜单末端。

这一巨大差距也表明，女性安全并非单纯取决于针对家庭暴力的某一项法律，而与就业、教育、司法保护、公共安全、社会参与以及一个国家整体的和平与稳定状况密切相关。

从法律保护到真正的安全感

哈萨克斯坦在最新国际指数中位居中亚前列，反映出其在女性社会参与、权利保障和安全等多个领域取得的综合表现。

但国际排名本身并不意味着针对女性的暴力问题已经得到彻底解决。

事实上，大穆夫提此次针对家庭暴力的公开发声，以及近年来围绕妇女儿童权益保护进行的一系列法律调整，恰恰说明家庭内部的安全仍然是需要社会持续关注的问题。

法律提高违法成本，社会支持体系为受害者提供保护，而家庭和社会观念的改变，则关系到暴力能否从源头得到减少。

正如纳乌鲁兹拜·哈吉·图甘吾勒所说：

“家庭应该是一个人最有安全感的地方。女性在自己的家中应该受到尊重，而不是生活在恐惧之中。”

从“不能施暴”的法律底线，到“成为她的依靠”的社会责任，女性安全所涉及的已经不仅是如何惩罚一次暴力行为，也包括如何建立一个能够预防暴力、保护受害者并减少暴力发生的社会环境。