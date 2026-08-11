哈萨克斯坦科研人员研发“雪花羊肉”生产技术

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦科研人员以哈萨克细毛羊为基础，研发出一套“雪花羊肉”生产技术，可将羔羊肉肌内脂肪含量提高至4%—6%，从而改善肉质的多汁度、嫩度和风味，并提升产品出口潜力。

据哈萨克斯坦农业部消息，该技术由哈萨克加工与食品工业科学研究所科研人员研发，涵盖羔羊集约化饲养、育肥以及专门配制的均衡谷物饲料体系。

研究人员开发的饲料由谷物、蛋白质原料、益生菌、植物添加剂、预混料和矿物质等组成，可促进羔羊快速生长、维持稳定的新陈代谢，并促进肌内脂肪均匀沉积。

研究结果显示，通过采用这一饲养技术，哈萨克细毛羊的遗传潜力得到进一步发挥，羔羊肉肌内脂肪含量达到4%—6%，而传统放牧方式下这一比例约为2%—3%。肌内脂肪增加后，羊肉呈现出较明显的雪花纹理，同时在多汁度、嫩度和风味方面有所改善。

此外，新技术还改善了羊只的屠宰性能，提高了高价值部位的出肉率，并优化肌肉与脂肪组织比例，有助于提高羊肉产品的商品价值。

农业部表示，采用该技术生产的羊肉符合出口产品相关质量和安全要求，可在以高品质肉类生产为导向的哈萨克斯坦养羊场推广应用。

目前，该项技术已获得两项实用新型专利，相关研究成果也已在科学期刊发表。

农业部认为，新技术的推广有望推动肉羊产业发展，扩大高附加值畜产品生产，并进一步提升哈萨克斯坦羊肉出口潜力。