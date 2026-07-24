哈萨克斯坦人类发展指数位居中亚和独联体首位

（哈萨克国际通讯社讯） 据Ranking.kz援引联合国开发计划署（UNDP）最新数据报道，哈萨克斯坦在人类发展指数（HDI）全球排名中位列第60位，继续保持中亚和独联体国家首位，并跻身“人类发展水平极高”国家行列。

人类发展指数（HDI）由联合国开发计划署制定，是衡量各国发展水平的重要综合指标，主要从健康长寿、受教育水平和生活水平三个方面进行评估。指数依据出生时预期寿命、预期受教育年限、平均受教育年限以及按购买力平价计算的人均国民总收入等指标测算，评分范围为0至1。指数达到0.800及以上的国家被划入“人类发展水平极高”类别。

根据《2025年人类发展报告》（采用2023年数据），哈萨克斯坦人类发展指数达到0.837，在193个国家和地区中排名第60位，为独联体和中亚地区最高。

在相关国家中，俄罗斯以0.832排名第64位，白俄罗斯以0.824排名第65位，亚美尼亚以0.811排名第69位，四国均属于“人类发展水平极高”国家。

数据显示，哈萨克斯坦居民预期寿命达到74.4岁，与白俄罗斯持平，高于俄罗斯的73.2岁；预期受教育年限为14年，平均受教育年限为12.5年。

报告指出，哈萨克斯坦高等教育竞争力持续提升。根据此前发布的QS 2027全球最佳留学城市排名，阿拉木图和阿斯塔纳分别位列全球第78位和第119位，较上一年分别上升13位和8位，继续保持中亚地区领先地位。排名认为，优质高校资源和较高的高等教育可及性是哈萨克斯坦的重要优势。

按购买力平价计算，哈萨克斯坦人均国民总收入超过3.09万美元。在上述国家中，仅俄罗斯（3.92万美元）高于哈萨克斯坦，白俄罗斯和亚美尼亚分别为2.67万美元和2.02万美元。

从国际比较来看，2023年全球人类发展指数平均值为0.756，欧洲和中亚地区平均值为0.818，哈萨克斯坦分别高出0.081和0.019。

1990年至2023年，哈萨克斯坦人类发展指数累计提高0.148，增幅达21.5%。虽然新冠疫情期间指数一度降至2021年的0.816，但2022年已回升至0.831，超过疫情前水平，2023年进一步升至0.837，创历史最高纪录。

此前发布的全球社会进步指数（Social Progress Index）显示，哈萨克斯坦在171个国家中排名第61位，得分70.85分。