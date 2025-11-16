哈萨克斯坦人均GDP升至独联体首位：增长从何而来？

哈萨克斯坦如何跃居首位？

过去十年，哈萨克斯坦人均GDP持续增长：自2014年以来，这一年度指标从未低于1万美元，今年更是达到14,770美元。如前所述，这样的积极态势在独联体国家中仅见于哈萨克斯坦。

经济学家鲍尔詹·伊斯哈阔夫表示，指标的稳步上升受到内外因素共同推动。

—近年来实施的工业化计划正对GDP增长产生影响。农业和建筑业的复苏、内部消费和投资规模的扩大以及基础设施项目都发挥了重要作用，-他说。

他同时指出，外部环境也提供了助力。目前，全球市场石油和金属价格高企，对俄罗斯和中国的出口有所增加，欧亚经济联盟框架内的贸易流动也在扩大，这些都带来了直接影响。

哈萨克斯坦经济以出口为主，尤其是原材料出口长期占据主要地位，可以说不仅构成GDP的重要部分，也支撑了整体经济。

自2000年代以来，全球原材料价格的持续上涨为我们带来了巨大的机遇。彼时，我们的大部分GDP增长来自原材料，并依靠其实现指标。例如，2013-2014年，对外出口额增至800亿美元，相当于当时GDP的三分之一。目前，在行业占比中，原材料仍未被其他行业超越。

这意味着，一旦国际油价下跌，利润就会随之减少。如果情况如此，人均GDP要稳定在14,770美元将变得困难。因此，政府每年都在努力推动经济多元化。

—目前约40%的经济依赖原材料部门、石油天然气和冶金业。出口中约60%来自石油天然气，10%至15%来自制造业。因此，必须实现GDP结构多元化。为此，除了发展创新技术和IT部门外别无他法。同时需要推进农产品深加工体系，也不能忽视交通物流和绿色经济项目，-伊斯哈阔夫指出。

欧亚经济联盟：帮助与制约

人均GDP超过俄罗斯是事实。专家认为，欧亚经济联盟(EEU)框架内的贸易推动了这一结果。这个曾被一些专家质疑效率的联盟，也带来了实际收益。据评估，EEU框架内的整合对GDP的贡献接近2%。

伊斯哈阔夫并不认同“EEU带来负面影响”的观点。

—在部分领域，该联盟确实会加剧进口依赖，对国内产业竞争力造成压力。然而，从整体上看，EEU框架提供了自由贸易、扩大出口市场和加强工业合作的机会。例如，在农产品和机械制造方面，正在与俄罗斯和白俄罗斯企业实施联合项目，-他补充说。

“需要实现GDP结构多元化”

国家经济部日前公布了2025年前10个月的GDP数据。与去年同期相比，增速为6.4%。值得关注的是，行业分类呈现改善趋势。目前，商品生产增长8.2%，服务业增长5.3%，加工业增长5.8%，运输服务增长20.7%。

GDP中增幅最高的领域仍是工业(70%)，其中加工业细分如下：

• 机械制造 – 增长11.5%；

• 汽车组装 – 增长13.3%；

• 化学工业 – 增长10.9%；

• 食品 – 增长9.1%；

• 石油产品 – 增长6.3%；

• 金属制品 – 增长14.1%；

• 建筑材料 – 增长5.3%。

EPG基金首席专家多斯姆·别斯拜认为，实现经济多元化需要进一步系统化。发展非原材料生产将使未来的GDP增长更稳健，并更快体现在民生方面。

—GDP增长当然对经济有影响，但如果增长来自非原材料部门，其作用更为明显。因为在加工业和农业中，乘数效应非常大。如果增长集中在石油行业，其影响往往有限，-他说。

过去三年，新建企业数量明显增加。这期间设立了超过4000家新的生产企业，总投资超过8万亿坚戈，创造了近15万个稳定就业岗位。值得注意的是，国家正优先发展加工业，该行业有望成为推动哈萨克斯坦GDP的主要力量。

伊斯哈阔夫认为，需要提高中小企业在GDP中的占比，并简化财政支持机制。如今，个体经营者数量不断增加，数百万人的主要收入都依赖于他们的业务。

别斯拜建议在经济多元化方面借鉴国际经验。

—当前的GDP结构依然不平衡。原材料部门在GDP中的占比约17%，而在出口中的占比约85%，这一比例非常高。经济多元化需要结构性改革。实施并不困难，关键在于政治意愿。已有许多成功先例，不必重新发明轮子——借鉴新加坡和韩国等国的经验即可，-他分析说。

国内生产总值对人民收入有间接影响

GDP增长在宏观经济上被视为积极信号。然而，许多人仍疑惑，为什么这一指标无法显著提升居民收入。伊斯哈阔夫认为，这种差异与GDP本身关系不大。尽管GDP代表经济活动，但居民生活和工资水平更多依赖其他指标。

—GDP是反映国家经济活动的重要指标，但它并不能涵盖所有经济现实。GDP的增长表明了生产和服务规模的扩大，但并不总能转化为居民生活质量的提高。简单来说，它不代表社会质量。即便GDP增长，若收入分配不均、通胀加剧，仍会带来负面影响。这种悖论几乎存在于所有发展中国家，-他指出。

尽管自2020年以来GDP总体增长，但居民实际收入增幅依然缓慢。专家认为，这主要源于通货膨胀以及食品和住房价格上涨。

然而，说GDP对民生完全无影响并不准确。GDP数据推动投资增长、改善地方基础设施；如果GDP下降，经济实力减弱，许多社会项目都可能无法落实。

伊斯哈阔夫强调，提高民生水平的重点不应只放在GDP上，而应关注社会评估体系。

—判断真实经济增长，应关注人类发展指数，它涵盖人均预期寿命、教育水平和收入。此外，还要结合人均国民总收入(GNI)、失业率和贫困率、创新发展指数、竞争力指数，以及经济稳定性和生活质量指数，才能全面评估并改善居民的真实福祉，-他总结道。

