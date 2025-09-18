哈萨克斯坦批准人工智能融入教育系统的国家模型

该文件依据总统在对全国人民讲话中提出的任务制定，成为教育系统现代化的重要里程碑。这是哈萨克斯坦首次确立人工智能在教育领域应用的统一国家标准，涵盖伦理、法律规范、个人数据保护及学术诚信等关键议题。

该框架不仅覆盖学校，还包括技术与职业教育机构，旨在将人工智能相关课程融入教学，开发现代数字教材，提升学生人工智能素养，培养项目能力，并通过“获取-深化-创造”三级模式提升教师专业水平。文件特别强调保护儿童权益和维护教师职业声誉，确立了学校和学院使用人工智能的伦理与学术诚信共同原则。

比森巴耶夫部长表示：

“联合命令的签署标志着国家教育发展迈上新台阶。该框架不仅明确了战略优先事项，还确立了清晰的实施机制、监测体系和路线图，为人工智能在学校和学院的系统化、安全应用创造了条件。人工智能不会取代教师，而是提升其作用，因为教育过程中的最终决策始终由人作出。”

哈萨克斯坦参考联合国教科文组织、经合组织和欧盟的建议，率先制定了人工智能教育应用的独特国家路径。

马迪耶夫部长指出：

“将人工智能融入教育是哈萨克斯坦数字化转型战略的重要组成部分。我们不仅让儿童和青年成为现代工具的使用者，更为他们成为技术创造者开辟道路。这份框架为培养掌握未来技术、坚守国家价值观和学术诚信的新一代铺平了道路。”

值得一提的是，从2025-2026学年起，“数字素养”和“信息技术”课程已引入人工智能元素。为学生开发了“人工智能日”教学套件，并为教师推出了专门的技能提升计划。

