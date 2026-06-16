向人工智能寻求建议的人越来越多：你听过ChatGPT的哪些“建议”？

（哈萨克国际通讯社讯）从学习、工作到健康咨询和情感支持，越来越多的人开始向人工智能寻求建议。随着生成式人工智能工具的普及，ChatGPT正逐渐从效率工具转变为人们日常生活中的“数字助手”。

据OpenAI公布的数据，ChatGPT每周活跃用户已超过9亿，付费订阅用户接近5000万。部分统计数据显示，用户平均每天在该平台停留约16分钟。

尽管目前尚无专门统计数据反映有多少用户会向ChatGPT咨询人生建议，但已知其主要应用场景包括学习教育、内容创作、翻译、编程以及工作和商业领域。

从求医问药到修车：人工智能融入日常生活

近年来，越来越多用户开始借助ChatGPT解决生活中的实际问题。

阿斯塔纳居民阿塞尔·库拉诺娃（Әсел Құранова）表示，在一家私立诊所的治疗效果不佳后，她尝试通过ChatGPT分析女儿皮肤病变的照片。

“医生建议连续使用药膏10天，但一周后，孩子的皮肤不仅没有好转，反而出现红肿、渗液等症状。”她说。

随后，她将患处照片上传至ChatGPT。系统推测可能是真菌感染，并推荐了相应护理方案。尝试使用推荐药膏后，孩子的皮肤状况明显改善。

“从那以后，我意识到人工智能有时确实能够提供帮助。”她说。

阿斯塔纳市民提穆尔·詹戈兹（Тимур Жанғозы）则利用ChatGPT找出了汽车故障原因。

“我发现汽车发动机声音不太对，就录了一段视频上传到ChatGPT。它像专业技师一样分析出了可能存在的问题。”他说。

尽管如此，他仍将车辆送往维修厂进一步检查，而维修人员最终确认的问题与ChatGPT的判断基本一致。

专家提醒：人工智能不能替代专业诊断

随着越来越多患者在就诊前使用人工智能自我诊断，医疗界也开始关注这一趋势可能带来的风险。

科尔加勒津区医院肿瘤科医生阿克卓勒·巴尔加巴耶娃（Ақжол Балғабаева）表示，一些患者在咨询ChatGPT后，会因误判病情而产生严重焦虑。

“很多患者在来医院之前已经自行‘确诊’，心理压力很大。每个人的身体状况和疾病发展过程都不同，人工智能无法替代医生的专业判断。”她说。

她指出，一些患者向她反映，ChatGPT会将普通症状与癌症等严重疾病联系起来，并建议进行不必要的检查。

“希望大家不要盲目相信人工智能，尤其是在健康问题上，更应听取专业医生的意见。”她说。

宗教与心理咨询：人工智能的边界在哪里？

去年，哈萨克斯坦穆斯林宗教管理局曾发布声明称，不应向ChatGPT等人工智能平台咨询宗教裁决、教法意见或其他宗教问题。

该机构认为，人工智能可以作为获取基础信息的辅助工具，但宗教裁决涉及重大责任，应由具备专业知识的教法专家作出。

随后，该机构推出了“Imam AI”项目，旨在利用现代技术，为信众提供更加及时、便捷的宗教信息服务。

心理学家阿纳尔古丽·伊布拉伊姆别科娃（Анаргүл Ибрайымбекова）则表示，人工智能无法替代专业心理咨询，但可以成为提升心理健康素养的重要工具。

她认为，ChatGPT能够帮助用户理解焦虑、压力和失眠等问题的成因，提供呼吸训练、冥想、情绪记录以及认知行为疗法中的一些基础方法，还能在日常生活中为用户提供减压建议和思路。

不过，她强调，人工智能只能提供通用建议，无法像专业心理咨询师一样理解个体经历和复杂情绪。

人工智能时代，更需要专业判断

从医疗咨询到汽车维修，从情感支持到宗教服务，人工智能正以前所未有的速度融入人们的生活。

然而，多位专家提醒，人工智能本质上仍是辅助工具，而非专业人士的替代品。

在涉及健康、法律、金融、宗教等重大问题时，用户应将人工智能提供的信息作为参考，而不是最终依据。

正如哈萨克谚语所说：“即便是宰麻雀，也要请屠夫动手（«Шымшық сойса да, қасапшы сойсын»）。”

无论技术如何发展，专业问题仍应交由专业人士处理。