议员：人工智能驱动多领域发展，农业需注入新科技与资金

“当今首要任务是IT领域。我认为，通过人工智能的应用，可以推动各行各业发展。我们拥有充足资源和众多优秀青年人才，必须全力支持他们。”萨比利亚诺夫说。

议员强调，推动经济增长需扩大汽车、铁路和港口基础设施建设。道路修建必须同步铺设光纤互联网，已成为强制规范。同时，相关立法已通过，提升通信质量。

“我们修改了法律，允许单设备使用多张SIM卡，将覆盖近3000个村庄。目前，正在修建的‘多斯特克-莫因图’路段已同步铺设光纤网络。”萨比利亚诺夫介绍。

Фото: видеодан алынған скрин/Jibek Joly

他认为，在哈萨克斯坦国情下，农业工业是最具潜力的领域，但目前面临新技术、融资及加工不足问题。

“我们的土地和条件非常适合农业。但缺乏羊毛、皮革加工产业，必须给予优先支持。为有志于乡村创业的公民，提供优惠贷款和担保机制。总统指示下，我们已通过国家担保法，覆盖中小企业及大型企业。同时，应加强农业院校物质技术基础，培养青年就业技能。”议员说。

在吸引投资方面，国家正引入新监督与支持体系。投资者将通过统一登记册运作。

“总统颁布了投资者保护令。主要目标不仅是监督投资流入，还包括提供优惠。投资者以电子方式签署合同，明确投资额及运营地点。各州投资也须录入统一信息系统。”萨比利亚诺夫补充。

这些建议源于托卡耶夫总统在布拉拜国家库鲁尔泰大会上的讲话，旨在到独立40周年实现战略目标。

【编译：木合塔尔·木拉提】