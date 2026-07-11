人工增雨能否缓解缺水？哈萨克斯坦启动首个试点项目

（哈萨克国际通讯社专题）随着气候变化导致水资源短缺问题日益突出，人工增雨技术再次受到关注。今年，哈萨克斯坦在突厥斯坦州启动首个人工增雨试点项目，希望通过国际合作探索缓解旱情的新途径。这项技术究竟如何发挥作用？能否成为解决缺水问题的“良方”？

利用天然云层“催雨”

今年5月17日，哈萨克斯坦在突厥斯坦州正式启动人工增雨试点项目，目标是增加降水、补充水库蓄水，并改善当地超过91.1万公顷农田的灌溉条件。

该项目与阿联酋国家气象中心合作实施。阿联酋自20世纪80年代末以来一直开展天气调控研究，在人工增雨领域积累了丰富经验。

政府副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶介绍，项目使用专用飞机，仅针对自然形成的降雨云开展作业，在云层中喷洒环保型盐类试剂，加快水汽凝结，提高降雨形成概率。

他强调，这项技术不会制造新的云层，也不会改变区域气候，只是提高已有云团形成降水的可能性，单次影响范围约5公里。

如果试点成功，预计每年可创造约350亿坚戈经济效益，通过减少旱灾损失、提高农业产量改善水资源利用。

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社会质疑：会不会“抢走”别处的降雨？

项目启动后，社交媒体上出现不少质疑，部分网友担心人工增雨会导致其他地区“无雨可下”。

对此，数字政府支持中心负责人阿莉娅·奥斯帕诺娃表示：

人工增雨并不是把其他地区的雨“引过来”，而是在已经形成降雨条件的云层中，提高降雨发生概率。

她表示，突厥斯坦州去年曾连续8个多月降水明显不足，农业生产受到严重影响，因此政府在研究多个国家经验和世界气象组织建议后启动了该项目。

世界已有约50个国家使用人工增雨

文章介绍，目前人工增雨技术已在全球广泛应用。

世界气象组织数据显示，目前美国、中国、阿联酋、印度、伊朗等近50个国家和地区都在不同程度应用人工增雨技术，主要用于增加降水、补充水资源、防治冰雹以及消散机场雾气。

其中，中国拥有全球规模最大的人工增雨项目，自2014年以来累计投入超过20亿美元；印度主要利用该技术改善城市空气质量；法国和西班牙则更多将其用于减少冰雹灾害对农业造成的损失。

科学界仍存在争议

不过，文章指出，目前国际学术界对于人工增雨效果仍未形成一致结论。

瑞士苏黎世联邦理工学院大气物理学教授乌尔丽克·洛曼表示，人工增雨不是解决干旱的根本办法。

她指出，人工增雨技术只有在自然形成、具备降雨条件的云层中才能发挥作用，没有适宜的云层就无法实施作业，而且其效果在很大程度上受天气条件影响。

因此，它更适合作为水资源管理中的辅助措施，而不是万能方案。

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哈萨克斯坦试点进展

哈萨克斯坦生态和自然资源部表示，截至目前，突厥斯坦州已完成11次人工增雨飞行作业，主要在奥特拉尔区和苏扎克区开展，各项作业效果正在持续评估。项目使用的主要试剂包括氯化钾、氯化钠和镁化合物，这些物质均为国际人工增雨技术中广泛采用的常用试剂。

环保专家表示，目前没有确凿证据表明这些试剂会对人体健康或生态环境造成危害，其主要成分本身就是自然界常见矿物质。

由于试点区域距离国境线较远，项目不会对邻国产生跨境影响。

人工增雨不是“万能钥匙”

文章最后指出，专家普遍认为，人工增雨不能单独解决哈萨克斯坦的水资源短缺问题。人工增雨只有与提高水库调度效率、推广节水灌溉技术、改造灌溉系统以及加强跨境水资源合作等综合措施相结合，才能更有效地缓解水资源短缺问题

在气候变化持续加剧的背景下，人工增雨或可成为哈萨克斯坦水资源综合管理体系中的一项辅助工具，而突厥斯坦州的试点项目，将为未来是否扩大应用提供重要参考。