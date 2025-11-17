中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:05, 17 11月 2025 | GMT +5

    托卡耶夫总统签署批准《人工智能法》

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家元首正式签署《哈萨克斯坦共和国人工智能法》。

    Заң
    Фото: AKORDA

    据总统府新闻局消息，该法引入了人工智能系统活动的基本原则。

    根据该法，人工智能系统被定义为信息化对象。今后，人工智能将被视为人类履行特定任务的工具。

    据此，法律确立了责任与监管原则。相应地，人工智能系统的所有者和使用者根据各自角色承担应用责任。所有者和使用者须履行风险管理、保障安全与可靠性、提供支持等义务。

    同时，法律确立了合法性、公正性、平等性、透明度与可解释性、优先惠及人类及其决策自由、数据保护与隐私权、安全与防护等原则。

    为保护自然人与法人权益、维护法治秩序，法律禁止在哈萨克斯坦境内创建和使用具备特定功能的AI系统，包括采用本质性、操纵性或违反个人数据立法的方式收集和处理个人数据等。

    为便于知晓商品、工作和服务由人工智能生成，法律引入相关标记要求。

    借鉴全球经验，法律为创建和发展人工智能平台奠定立法基础，设立国家人工智能平台。

    该平台将在限定期限内用于开发、训练和测试软件产品及人工智能模型。

    法律文本将在公开媒体发表。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    法律 总统 人工智能
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
    正在阅读