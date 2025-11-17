托卡耶夫总统签署批准《人工智能法》

据总统府新闻局消息，该法引入了人工智能系统活动的基本原则。

根据该法，人工智能系统被定义为信息化对象。今后，人工智能将被视为人类履行特定任务的工具。

据此，法律确立了责任与监管原则。相应地，人工智能系统的所有者和使用者根据各自角色承担应用责任。所有者和使用者须履行风险管理、保障安全与可靠性、提供支持等义务。

同时，法律确立了合法性、公正性、平等性、透明度与可解释性、优先惠及人类及其决策自由、数据保护与隐私权、安全与防护等原则。

为保护自然人与法人权益、维护法治秩序，法律禁止在哈萨克斯坦境内创建和使用具备特定功能的AI系统，包括采用本质性、操纵性或违反个人数据立法的方式收集和处理个人数据等。

为便于知晓商品、工作和服务由人工智能生成，法律引入相关标记要求。

借鉴全球经验，法律为创建和发展人工智能平台奠定立法基础，设立国家人工智能平台。

该平台将在限定期限内用于开发、训练和测试软件产品及人工智能模型。

法律文本将在公开媒体发表。

【编译：木合塔尔·木拉提】