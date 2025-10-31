人工智能发展——哈萨克斯坦与加拿大的共同优先方向

哈萨克斯坦驻加拿大大使道列特别克·库赛诺夫在发言中介绍了本国人工智能发展的核心重点及政府推动的技术现代化举措。他特别向与会者通报了人工智能发展委员会的设立、“Alem.AI”国际中心的建立、电信基础设施完善以及“Astana Hub”科技园的运营情况。

加拿大信息技术企业代表高度评价哈萨克斯坦在人工智能与高科技领域的政策，称其务实有效。他们认为，在这一方向先行一步的国家将站在技术进步前沿。其中，“DMZ”孵化器提出与哈萨克斯坦科技园建立伙伴关系；“TELUS”公司分享了农业领域人工智能应用的成功经验，包括在“KazBeef”企业的试点项目。

加方建议哈萨克斯坦参与即将举办的国际人工智能与数字技术相关活动。

圆桌会议总结确认，阿斯塔纳与渥太华在数字发展领域深化合作具有共同意愿。哈萨克斯坦战略方向与加拿大政策原则高度契合，为两国技术与经验交流开辟广阔空间。

加拿大拥有20个国家级人工智能实验室、75个孵化器与加速器、60个投资团队以及超过850家初创企业。自2013年起，加拿大政府向人工智能产业投资超过90亿美元。在人工智能发展指标上，加拿大位列全球前五（继美国、中国、英国和新加坡之后）。

【编译：木合塔尔·木拉提】