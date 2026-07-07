阿斯塔纳人工智能周：哈国正全面开启向“数字国家”的转型进程

拜图尔森诺夫指出，当前人工智能已成为推动经济增长、提升国家竞争力的重要引擎。

—国家元首已经明确提出任务，要求在未来三年内将哈萨克斯坦建设成为数字国家。为落实这一目标，我们制定并通过了《人工智能发展战略》，该战略明确了国家数字化转型的总体方向，-他说。

拜图尔森诺夫介绍，过去一年多来，哈萨克斯坦已基本形成相关领域的法律框架。《数字法典》《人工智能法》以及《技术政策发展规划》等重要法律法规和政策文件均已获得通过。

下一阶段，哈萨克斯坦将把建设世界一流数字基础设施作为重点任务。

—目前，我们正与一家美国投资公司合作推进大型数据处理中心建设项目。该中心将配备现代化算力设施和超级计算机，为人工智能模型研发提供坚实的基础设施支撑，-他说。

拜图尔森诺夫还表示，哈萨克斯坦正在组建“AI Alem”人工智能中心。该中心将打造集政府部门、高校、初创企业和商业机构于一体的综合性人工智能生态平台。

与此同时，人工智能人才培养工作也在同步推进。相关课程将逐步覆盖从中小学教育到高等教育的各个阶段，进一步完善人工智能人才培养体系。

拜图尔森诺夫同时强调，哈萨克斯坦高度重视国际合作。今年8月，阿斯塔纳计划举办国际人工智能奥林匹克竞赛，预计将吸引来自50多个国家的学生参赛。

—我们的目标不仅是把人工智能作为一项新技术来发展，更要将其真正转化为改善民众生活、推动经济增长的有效工具，-拜图尔森诺夫总结道。

据了解，当天在阿斯塔纳“Alem.ai”国际人工智能中心开幕的“阿斯塔纳人工智能周2026”为期三天。活动汇聚了来自科研、科技、商业及政府部门的代表，共同围绕人工智能领域的前沿技术和创新解决方案展开交流与探讨。