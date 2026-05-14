人工智能走进课堂：世界多国如何重塑未来教育

（哈萨克国际通讯社讯）人工智能正以前所未有的速度改变全球教育体系。从小学课堂到大学实验室，从教学方式到人才培养模式，越来越多国家开始将人工智能（AI）纳入国家教育战略。

日前，哈萨克斯坦总统签署相关法令，要求制定关于在中等教育体系中推广人工智能的综合行动计划。多位国际专家认为，哈萨克斯坦正在形成的教育数字化经验，有望为整个后苏联地区提供借鉴。

当前，中国、爱沙尼亚、阿联酋等国已率先展开大规模探索，推动人工智能与教育深度融合。在全球AI产业迅猛发展的背景下，各国正试图回答同一个问题：未来学校究竟该培养怎样的人才？

中国：将人工智能打造为国家教育战略核心

中国正在全面推进“AI+教育”计划，希望从基础教育阶段开始构建覆盖全民的人工智能教育体系。

根据中国教育部公布的发展规划，到2030年，中国将建立起涵盖基础教育、高等教育以及社会教育在内的完整人工智能学习体系。

目前，中国正加速推动人工智能课程进入中小学课堂。除设立专门课程外，AI相关内容还将被融入数学、科学、信息技术等多个学科之中。与此同时，学校也被鼓励通过课外实践、科技活动等形式，让学生在课堂之外接触人工智能技术。

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大学阶段全面普及AI基础教育

相比中小学，中国高校的改革力度更大。

根据规划，人工智能基础知识未来将成为所有大学生的通识教育内容。各高校还被鼓励开设跨学科课程，将AI与医学、制造业、金融、艺术等领域结合，培养复合型人才。

与此同时，中国高校也正在根据产业变化调整专业结构，推出更多与人工智能、新商业模式和数字经济相关的新专业。

人工智能技术本身也将深度进入教学过程。例如，AI工具可用于自动批改作业、智能评估、回答学生问题以及数字化学习辅导，从而减轻教师负担，提高教学效率。

此外，中国还计划利用人工智能分析课堂互动情况，帮助教师优化教学方法，并探索将AI技术引入教师认证与考核体系。

事实上，中国布局人工智能产业已有近十年历史。早在“十三五”规划时期，中国便开始系统推动AI产业发展。如今，中国人工智能企业数量已超过6000家，2025年产业规模突破1.2万亿元人民币。

在即将实施的“十五五”规划（2026—2030年）中，北京还计划进一步扩大“AI+”战略在重点行业中的应用范围，持续强化中国在人工智能领域的全球竞争力。

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爱沙尼亚：让AI成为“思维助手”而非“作弊工具”

在2022年PISA国际学生评估项目中，爱沙尼亚在数学、科学和创造性思维方面位居欧洲第一，在阅读能力方面排名欧洲第二，仅次于爱尔兰。

外界普遍认为，爱沙尼亚教育体系成功的重要原因之一，正是其长期推动数字化教育。

2025年，爱沙尼亚启动名为“AI Leap”的国家项目。这被视为欧洲最具雄心的人工智能教育实验之一。

根据计划，爱沙尼亚政府与OpenAI合作，在全国中学推广基于人工智能的教育平台。该项目计划在2027年前，为5.8万名学生和5000名教师免费提供先进AI学习工具。

目前，全国约一半高中生已开始使用这一平台，其余学生预计将在今年夏季前全部接入，职业技术学校也将在下一学年陆续加入。

爱沙尼亚教育与科研部长克里斯蒂娜·卡拉斯表示，这项改革的目标并不仅仅是引入聊天机器人，而是重新定义未来教学模式。

“AI不应替代思考”

与许多欧洲国家强调防止学生利用AI作弊不同，爱沙尼亚采取了更加开放的思路。

卡拉斯指出：

“真正的问题不是如何阻止人工智能进入课堂，而是如何让它促进学生认知能力的发展，而不是替代学生思考。”

爱沙尼亚希望将AI打造为一种辅助分析、讨论和反馈的学习伙伴，而非简单生成答案的工具。

参与相关研究项目的教育专家凯里特·塔梅茨认为，未来社会需要的是创造力、问题分析能力、战略思维以及伦理判断能力。如果学生缺乏高阶思维能力，他们很可能只是“机械复制AI生成的答案”，而无法真正理解和评估问题。

她表示，爱沙尼亚虽然已经拥有较成熟的数字教育体系，但在培养学生深度思维能力方面仍有很大提升空间。

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阿联酋：从幼儿园开始学习人工智能

2025年，阿联酋正式将人工智能课程纳入全国公立学校必修内容，覆盖范围从幼儿园一直延伸至高中阶段。

此次改革的目标，是帮助学生从小建立对人工智能的理解，并掌握其在现实生活中的应用能力。

为推动课程落地，阿联酋教育部对1000名教师开展专项培训，同时调整整体教学体系，将AI课程全面融入学校教育。

教师们获得了大量教学资源，包括课程模板、课堂任务设计以及可灵活调整的教学方案。此外，政府还成立专项监督委员会，确保各地学校能够统一、高效推进人工智能教育。

从“认识机器”到“设计AI系统”

阿联酋的人工智能课程体系围绕七大核心领域展开，包括：

AI基础概念；

数据与算法；

软件应用；

伦理认知；

实际应用；

创新与项目设计；

政策与社会互动。

整个课程按照不同年龄段逐步递进设计。

4岁左右儿童将通过游戏、故事和视觉化任务，了解机器“能做什么”和“不能做什么”。

随后，学生将学习区分人类与机器的基本能力。10至14岁阶段则开始接触AI系统构建与评估的基础知识。

进入高中后，教学重点转向提示词设计、数字模拟环境以及复杂AI工具的使用。

值得注意的是，阿联酋并未将AI知识简单附属于信息技术课程，而是专门设立独立课程体系，以确保人工智能教育拥有足够的教学深度。

目前，该课程首先在公立学校实施，私立学校预计将于2026—2027学年全面推广。

教育体系正在迎来新的转折点

随着人工智能不断渗透经济与社会生活，全球教育体系也正在经历一次深层次转型。

从中国的大规模体系化布局，到爱沙尼亚强调“高阶思维能力”的教学理念，再到阿联酋从幼儿阶段普及AI教育，各国虽然路径不同，但目标高度一致——培养能够适应未来智能社会的新一代人才。

对于正在推进教育数字化改革的哈萨克斯坦而言，如何在技术发展与学生核心能力培养之间找到平衡，也将成为未来教育改革的重要课题。

【编译：木合塔尔·木拉提】