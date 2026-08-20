人工智能助力哈国医疗诊断 最快10分钟完成

（哈萨克国际通讯社讯）人工智能技术正加速应用于阿斯塔纳医疗体系。目前，相关系统已累计处理超过36万项放射影像检查，并可将部分疾病的诊断时间缩短至10分钟。

据阿斯塔纳市政府消息，目前正在推进的重点项目之一，是利用WDSOFT人工智能系统实现放射影像检查的集中处理。该项目在肿瘤疾病综合防治计划框架下实施，目前已有19家市属医疗机构接入系统。

WDSOFT系统能够辅助医生早期发现肿瘤疾病，并以较高精度识别医学影像中的病理变化，将诊断时间缩短至10分钟以内。

与此同时，该系统还可以减轻放射科医生的工作负担，提高医疗服务效率和质量。

数据显示，自2025年8月1日以来，阿斯塔纳统一中央影像数据库已累计收集超过36万项放射影像检查数据。

除肿瘤影像诊断外，人工智能技术也被应用于脑卒中诊疗。

目前，阿斯塔纳正在引入Cerebra.ai Ltd.公司开发的Cerebra软件，用于脑卒中的自动化辅助诊断。

该系统能够帮助医生更加快速、准确地作出诊断，并进一步识别和区分脑卒中的具体类型及亚型。

Cerebra系统此前已在阿斯塔纳第二市立多学科医院完成试点。根据试点结果，相关部门决定将该系统推广至首都3家脑卒中中心，分别为第二市立多学科医院、第一多学科市立医院和多学科医疗中心。

近年来，阿斯塔纳持续扩大人工智能和数字技术在医疗领域的应用，通过医学影像辅助分析、疾病早期筛查和自动化诊断等方式，提高疾病诊断效率和医疗服务质量。