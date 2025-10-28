人工智能助力能源行业转型：哈萨克斯坦将全面数字化电力系统巡检与管理

部长指出，根据总统指示，人工智能部与能源部共同制定了数字化转型路线图，文件明确了引入智能电网、数字孪生系统、监测体系以及基于人工智能的预测技术等新一代数字方案的分阶段实施路径。

目前，能源行业共提供43项政府服务，其中99%已实现在线办理。按照规划，到2027年，全国50%的能源设施将实现数字化监控，行业主要流程将全面自动化。

- “用现代科技取代陈旧程序是流程再造的一个重要例证。新方案将显著减少人为因素，提高精准度与安全性，” - 马迪耶夫指出。

他介绍说，目前哈萨克斯坦的电力线路巡检已开始通过配备高清摄像头和专用传感设备的无人机进行。无人机可识别电线过热、绝缘受损及支架破损等问题，采集到的数据由人工智能缺陷检测系统进行分析，识别准确率高达98%。

- “这项技术不仅降低了工作人员的风险，也能减少事故发生率与能源损耗。目前该项目正在以试点形式运行，计划到2027年在全国范围内推广。” - 部长补充道。

他同时指出，人工智能技术也正在应用于热能系统诊断流程的数字化。此前，这些决策多依赖人工判断，费时费力。如今，通过数字化转型，哈萨克斯坦正在引入带有多重传感器的机器人诊断系统。

该机器人可在管道内部移动，构建三维（3D）模型，识别可能存在缺陷的高风险区域，从而帮助精准制定维修计划。目前，这一系统已在奇姆肯特市试点运行，未来将推广至全国范围的供热网络改造工程。

马迪耶夫表示，这种创新方法将显著降低维护成本，加快修复进程，并提高能源系统的可靠性。

【编译：达娜】