首届“人工智能治理全球对话”：哈萨克斯坦展示数字化公务员管理成果

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家公务员事务署署长达尔汗·加兹赫拜日前在联合国首届“人工智能治理全球对话”（UN Global Dialogue on AI Governance）期间举行的“弥合人工智能数字鸿沟：能力建设、普及应用与数字基础设施”专题会议上，介绍了哈萨克斯坦数字化公务员管理经验。

加兹赫拜表示，哈萨克斯坦国家治理体系已具备负责任、高效应用人工智能技术的能力。公众对人工智能的信任并非始于算法本身，而是源于对政府决策公平、透明、负责任的信心。

他介绍，哈萨克斯坦数字化人力资源平台e-Qyzmet已覆盖8万余名公务员，集成400多个数字化人力资源管理流程，并与100多个国家信息系统实现互联互通。公务员招录已全面实现线上办理，整个招聘流程仅需5至7个工作日，有效保障了公开、公平和客观。

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加兹赫拜表示，哈萨克斯坦在公务员管理中坚持“诚信源于设计”（Integrity by Design）理念，通过使用候选人匿名化数据、统一评价体系、自动生成排名以及完整保留数字决策记录等方式，最大限度减少人为主观因素，降低腐败风险。

目前，公务员事务署已将人工智能技术应用于干部数据分析、预测性人才规划和政府职能审计等领域。哈方在公共部门推进人工智能应用始终坚持“普惠可及、人工监督、责任可追溯”三项原则。

加兹赫拜表示，人工智能可以辅助政府决策，但不能取代人的责任。关键不在于技术能否改变国家治理，而在于国家赋予技术怎样的价值理念。哈萨克斯坦坚持开放、公平的原则，愿与国际社会分享相关经验。

据介绍，哈萨克斯坦在数字化人力资源管理和公务员管理领域的创新实践已获得国际社会认可。