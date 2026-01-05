人工智能年——以数字化塑造哈萨克斯坦未来竞争力

托卡耶夫指出，他在国情咨文中提出，要在三年内将哈萨克斯坦建设成为数字国家，并在新年贺词中宣布2026年为“数字化和人工智能年”，这一决定并非口号，而是基于对国家发展趋势和社会准备程度的深思熟虑。他强调，哈萨克斯坦民众的思维方式已经具备接受和应用创新技术的条件，一些国际知名金融科技公司在国内的成功运营，已经显著改变了公民的日常生活方式。

总统强调，当今世界正进入新一轮科技竞赛阶段，特别是在人工智能领域，美中竞争日趋激烈。美国提出强化技术霸权的相关计划，而中国则将科技发展视为关乎国家尊严的战略任务。目前，中国从事人工智能研发的企业已接近5000家，其他发达国家也在加快布局。在这一背景下，哈萨克斯坦必须明确自身定位，优先将人工智能引入经济和社会生活的各个领域。

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦在这一领域具备良好起点。近年来，国家在公共服务数字化、金融科技以及部分经济部门的数字转型方面已取得切实成果。信息技术初创企业生态系统运行活跃，高效集聚资源。位于首都的阿斯塔纳Hub创新集群目前已汇聚约2000家企业，2025年信息技术服务出口额接近10亿美元。

总统介绍，国家正在建设加密资产试点区CryptoCity，以及发展迅速的阿拉套新城（Alatau）。同时，国家在数据收集与分析方面持续加大投入，专业人士普遍将数据视为新时代的“新黄金”。

在制度和治理层面，托卡耶夫表示，去年5月，人工智能发展理事会正式成立，汇聚了国内外权威专家；11月，《人工智能法》签署完成，新法即将生效。与此同时，人工智能和数字化发展部已成立，为相关政策和项目实施提供统一协调。

在技术基础设施方面，国家已启动Alem.Cloud和Al-Farabium两台超级计算机项目，阿斯塔纳市政府还与阿联酋知名公司合作，开发自主数字平台。

”为培养专业人才，中小学和大学实施相应教育规划。例如，超过65万学生参与AI-Sana项目。不久将开设人工智能专项研究大学。“他说。

托卡耶夫指出，人工智能时代正在重新拉开国家间的发展差距：有的国家已登上通往未来的航船，有的则可能被甩在原地。正因如此，他将数字化和人工智能明确确定为哈萨克斯坦国家发展的优先方向。今年内，相关领域将推进大量具体工作。

总统最后表示，他坚信，在既定战略、制度保障和社会支持的共同作用下，这一具有决定性意义的任务必将取得成功。

【编译：木合塔尔·木拉提】