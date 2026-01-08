人工智能如何改变哈萨克斯坦教育：机遇与公平挑战并存

纳扎尔巴耶夫大学公共政策研究生院研究生铁米尔兰·努尔塔津近期在媒体上发布了一篇文章。就这一问题进行了探讨。

作者在文章中分享了自己的亲身经历：他在上学年走访一所偏远乡村学校时，看到数百名学生仅共享四台老旧电脑，短暂访问期间互联网连接两次中断。尽管基础设施落后，教师们仍努力尝试融入数字工具，但基本资源匮乏成为最大障碍。

这一经历让努尔塔津深感担忧。随着AI教育讨论日益升温，他认为，如果实施得当，AI确实能带来积极变革。适应性学习系统可根据学生个体需求调整内容，为学习困难者提供额外支持，同时让优秀学生按自身节奏前进。AI辅导工具可在课后帮助学生学习语言、数学并备考，而自动化则能减轻教师行政负担，让他们更多投入创意教学、指导和情感联结。

然而，对于缺乏必要资源的学生的来说，这些优势仍遥不可及。哈萨克斯坦城乡数字鸿沟持续扩大，城市以外学校常常面临网络不稳、设备短缺以及教师数字技能培训不足等问题。相比之下，城市尤其是富裕家庭的学生已广泛使用AI语言应用、在线辅导和个性化学习平台。

“专家指出，如果缺乏保障措施，AI教育系统可能加剧而非缩小现有社会差距。联合国教科文组织及全球教育专家均警告，AI学习工具往往更利于已有技术优势的学生群体。”他写道。

努尔塔津强调，这并非假设风险，而是正在发生的事实。拥有稳定网络和设备的学生可随时获取AI学习资源，而缺少这些条件的学生则被排除在外。长期积累下，这种细微差距将进一步拉大教育鸿沟。

“为让AI真正惠及所有学生，哈萨克斯坦国家教育战略必须将公平置于核心。”努尔塔津说。

作者还针对性的提出了自己的三条建议：

首先，应加大对薄弱学校数字基础设施的投资。高速度互联网和可靠设备已成为现代教育成功的基本条件。政府可加快宽带扩展计划，优先覆盖基础设施落后的学校，并通过公私合作降低成本、缩短部署时间。 其次，仅提供技术设备不足，还需持续培训教师。AI工具只有在使用者具备足够技能时才能发挥最大效能。特别是在资源紧张的乡村学校，技术快速迭代给教师带来巨大压力。他们需要持续、实操性的培训，内容涵盖AI课堂应用、算法反馈解读以及指导学生正确使用数字工具，而非一次性短期培训。 第三，在选用AI工具时应明确以公平为导向。政府可优先选择能在低端设备上运行、支持离线模式并向公立学校提供免费或优惠订阅的教育平台。同时，鼓励或要求教育科技企业开发适配不同设备性能和网络条件的解决方案。

努尔塔津回忆自己在哈萨克斯坦的求学经历时感慨，一位老师仅凭粉笔、耐心和信念，便在课后帮助学生备战竞赛。如果这样敬业的教师获得负责任且包容的AI支持，将能创造更大价值。而那所乡村学校的学生们展现出的好奇与求知欲，让他坚信，只要立即采取行动，他们同样不应错失机遇。

哈萨克斯坦已明确将AI融入教育作为数字化转型的重要承诺。若实施得当，AI有望培养出一代具备全球竞争力、创造性思维和适应能力的学生。但这一愿景的实现，取决于将包容性作为基础原则而非事后补充。

“人工智能既可能促进教育公平，也可能加剧不利处境。它能辅助教师教学，却也可能增加过度负担。哈萨克斯坦教育体系正处于十字路口：AI或能助力薄弱学校提升，或将进一步扩大差距。最终结果，取决于决策者、教育工作者和技术提供者是否将公平置于决策中心。”他写道。

努尔塔津最后总结指出，对AI教育的热情值得肯定，但热情必须伴随责任。在全面拥抱其潜力之前，首先要追问：谁能真正受益？

【编译：木合塔尔·木拉提】