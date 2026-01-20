卡拉巴索娃：人工智能时代高校不能在人才竞争中掉队

—人工智能将深刻改变人类的思维方式、劳动模式和教育体系。为确保高等院校在这一变革进程中不被边缘化，我们迫切需要高水平、实践导向的专业人才。然而，在人才市场竞争中，高校目前尚难以与商业部门展开对等竞争。因此，有必要探索更为有效的融资机制，以支持数字化和人工智能方向教学大纲的建设与更新，-卡拉巴索娃指出。

此外，她还建议，通过博士后科研资助项目，定向吸引人工智能领域的优秀青年学者到各地区工作。她强调，这些学者不应仅局限于科研活动，还应发挥导师和引领者的作用，帮助各地区青年掌握前沿技术。

—这一举措将有助于缩小地区间的数字鸿沟，为各地具有潜力的青年学习和应用新技术创造条件。目前，哈萨克斯坦正在实施的一系列举措，如“总统青年人才储备计划”、支持青年创业和产业工人发展、推动创意产业等，都为青年职业成长、参与国家治理以及助力国家发展提供了现实机遇与持续动力，-卡拉巴索娃表示。

【编译：阿遥】