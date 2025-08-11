托卡耶夫总统主持召开人工智能发展问题会议

政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫、总统办公厅主任阿依别克·达德巴耶夫、政府成员及中央国家机关负责人出席会议。

总统在讲话中指出，当前世界因人工智能的快速发展正经历全新的技术变革。

“这种技术正在直接影响世界各国的发展，如今没有人工智能，就无法在全球竞争中立足。先进技术已成为国家独立的保障和经济增长的推动力。我们在人工智能领域已取得一定成就，但不能松懈，必须在这一战略方向上坚定不移地推进工作。我将其视为最重要的优先事项之一。根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）的预测，到2033年，人工智能市场规模将达到4.8万亿美元，其在全球技术产业中的份额将从7%增长至29%。这将是前所未有的增长，人工智能将为发展开辟新的广阔机遇。”——总统说。

总统表示，该领域的竞争正在加剧。

Фото: Акорда

“今年7月，美国总统特朗普政府发布了人工智能行动计划（AI Action Plan），将人工智能视为保持美国在科技、经济和国防领域领先地位的重要工具。我们的专家必须认真研究这一文件及其他类似文件，并得出明确结论。而中国则提出成立世界人工智能合作组织，旨在推动多边治理方法、缩小数字鸿沟、实现人工智能的可持续应用，并建立使用伦理。我认为应支持中国提出的建立该组织的倡议，并参与筹备工作，这符合我国利益。哈萨克斯坦的核心目标是成为欧亚的数字枢纽。为此必须付诸实践，系统审视每个问题，做出果断决策，并严格监督落实。我此前已强调要加快建立统一的国家数字生态系统，准备必要的基础设施，制定法律基础和数据收集系统，并开始引入人工智能。但这些任务的落实情况并不理想。”

总统认为，人工智能应成为推动所有领域发展的动力，是我国创新发展和数字主权的支柱。

“在未来五年内，哈萨克斯坦必须成为数字化国家，这是明确且不变的目标，因为我们必须成为能够充分利用人工智能潜力的国家。要实现这一目标，必须确定战略方向，仔细规划每一步，并提前采取措施。现在是重新审视国家数字政策立场的时候了。在全球技术竞争加剧、人工智能快速发展的背景下，我们需要一项全面计划，以便开展全方位、系统性的行动。政府应会同战略规划署制定一份关于人工智能发展和国家数字化转型的系统性文件，并邀请国际公司和权威专家参与。文件必须务实、明确，能够作为我们未来工作的指导方针，涵盖人工智能发展和应用的各个方面，并在将该技术引入经济和公共部门方面具体且易于理解。文件的任务是提高国家竞争力、推动新兴产业的形成。此外，还应通过大规模培训计划和预测人才需求来管理劳动力市场的转型。”

托卡耶夫详细阐述了国家数字政策的九个优先方向。

Фото: Ақорда

“第一，必须推动人工智能在实体经济领域的应用。这是复杂但至关重要的任务，因为它将有助于全面升级经济、提高劳动生产率。为此首先应与大型企业建立合作。政府需与萨姆鲁克-卡泽纳基金一道，在年内提出将人工智能引入生产流程并显示其经济效益的具体案例。”

总统将进一步数字化国家治理列为第二个优先事项。他认为，人工智能将提升政府机构的工作效率。

“目前，一些基于ChatGPT原理的项目已在实施，有助于回应公民的请求。但这只是未来大规模工作的第一步。先进技术的潜力远不止于此，人工智能应尽可能简化国家机关的工作。现在我国的大部分服务仍处于‘数字化记录’状态，即文件虽以电子方式提交和处理，但手续仍需公务员参与。这实际上只是把纸面上的官僚程序搬到了数字格式，效率并未提高。我们必须明确哪些服务可通过人工智能完全改造，从而释放出来的资源可以用于其他复杂而有益的工作。因此，政府必须在三个月内制定在公共服务领域引入人工智能的具体措施，尤其要广泛应用于申请受理和决策环节。我们迫切需要可在整个国家治理体系中应用的具体机制。”

总统还强调了人工智能在医疗领域的应用重要性。他指出，医疗行业已积累了海量信息，借助人工智能可开发出用于准确诊断、制定治疗方案和监测患者的工具。

“世界上已有技术能使医生摆脱日常重复性工作，让他们专注于重要的临床决策。哈萨克斯坦也有有潜力的医疗初创项目，但官僚主义限制了其发展。一方面，我国的医疗信息系统没有统一算法，各自独立发展，这阻碍了人工智能在医疗领域的引入。卫生领域数字化的无序还导致了违规现象，例如去年对社会医疗保险基金的审计发现了大量资金浪费。数字化手段可促进医疗行业更加透明和高效运作。”

托卡耶夫将完善人工智能监管机制列为另一重要任务。他指出，世界各国都在积极建立人工智能使用的法律基础。

“欧盟、美国、中国和加拿大在评估风险与机遇的基础上，正在制定各自的监管模式。哈萨克斯坦也应建立本国的法律体系，并借鉴先进的国际经验，同时确保国家利益优先。尽快制定人工智能相关法律是一项紧迫任务，政府必须高度重视。法律应兼顾创新、责任与安全，保护公民权利和企业利益，并不得成为人工智能发展的障碍。所有规则必须明确易懂，为吸引投资和推广技术创造最有利的法律环境。”

总统指出，应重视数字基础设施的发展，并已要求政府成员基于ABCDE模型（人工智能、大数据、云计算、数据中心、教育）重新规划国家数字化布局。

“我们最近启用了中亚最大的超级计算机集群，现在必须投入实际应用，不能自满，还需开展大量工作。计算资源应对所有人公平开放，必须充分利用超级计算机的潜力。因此，我指示政府制定公平分配超级计算机算力的规则，应优先支持有前景的初创项目和国家重点项目。同时，应加快整合分散的国家信息系统。”

此外，总统要求将所有国家和准国家数字生态系统迁移到统一平台。

“这种方式将确保最终的整合和架构兼容，避免重复开支，并形成完整的数据集。今年7月，QazTech国家数字平台投入工业化应用，它将集中数字开发流程并缩短落地时间。为推动平台的全面应用，自2026年1月起将暂停在QazTech之外开发新的信息系统，每个项目须由数字化委员会批准。政府应在2026年第一季度末完成QazTech平台的全面信息安全保障程序。”

总统还强调需提升数据管理效率和加强网络安全。

“人工智能的发展带来了全新的风险类型，现有应对机制难以及时适应。借助神经网络，可以几乎完全复刻人的生物特征，包括声音、面容甚至行为，这可能导致获取公民个人信息和银行账户，或制造误导公众舆论的虚假视频。”

托卡耶夫指出，信息系统存在漏洞。

“今年以来，已记录到40多起数据泄露事件，其中最大一起发生在6月。这类事件大多发生在私营部门，但国家必须对全国的数字安全水平承担全部责任。目前网络安全状况因权责分散和重叠而复杂化。信息安全监控由数字发展部下属的信息安全委员会负责，而安全要求的技术测试和认证则由隶属国家安全委员会的国家技术服务机构负责。缺乏统一的管理体系和职能重复，导致政府部门对网络威胁反应迟缓，必须尽快纠正这一情况。”

总统将保障通信安全列为另一重要任务。

“目前，商务和公务通信，包括传输公民个人数据的过程，大部分通过国际即时通讯工具进行。这些平台常要求提供个人身份证号、健康信息等，这种做法违反了个人信息保护法律，并可能导致数据流出国家管辖范围。哈萨克斯坦已开发出本土的Aitu即时通讯工具，可提供相应的安全保障。政府应研究将所有涉及个人数据的通信转移至安全的国家即时通讯工具的可行性。”

托卡耶夫强调，年轻一代正确使用人工智能十分重要，这是我国数字化转型的基本条件之一。

“我们已在实施‘AI-Sana’培训项目，旨在提升学生在人工智能领域的技能，应尽量扩大该项目规模，并采取系统性措施提升教师和学生在人工智能领域的知识水平，这是相关部门的重要任务。”

此外，总统还谈到为投资与人才创造有利环境的重要性。

“去年，全球人工智能初创企业获得了近1000亿美元投资，占全球风险投资总额的三分之一以上，与2023年相比，人工智能项目融资增长了约80%。因此，争夺人工智能领域人才和创意的竞争急剧加剧。目前，美国、欧盟国家和中国是主要投资来源，这些资金流向已有完善生态系统的地方，即有基础设施、支持、监管和市场的环境。资金总是流向条件成熟的地方。一个月前，我见到了一些哈萨克斯坦人工智能初创企业，其中有的有潜力走向世界舞台。欣慰的是，我们有有才华的年轻人，即使在海外工作，也未失去爱国情怀。国家必须支持这样的优秀人才。”

总统指示政府制定支持本土初创企业出口的综合措施，并重新审视“数字大使”制度。

“我们的任务是为高潜力青年建立良好的创新生态系统，提供一切必要条件，积极协助。同时，要建立能快速推动新举措落地的机构和研究中心，加强数字技术领域的国际合作。只有这样，哈萨克斯坦才能被公认为欧亚的数字枢纽。发展人工智能对我国具有重大战略意义，直接关系到国家的未来。哈萨克斯坦必须成为先进和发达的国家，因此这一问题将由我亲自监督。今天的会议明确了一系列重要任务，所有国家机关和机构必须协同合作，并吸引私营部门参与。这是一项全民目标。数字发展部作为主要协调机构，应确保各方有效对接。时间紧迫，不能自满，关于人工智能的核心决策和建议必须在两个月内提交给我。”

会议期间，数字发展、创新和航空航天工业部部长加斯兰·马迪耶夫，科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克，教育部部长哈尼·比森巴耶夫，内务部部长叶尔詹·萨德诺夫作了汇报。国家安全委员会主席叶尔麦克·萨赫姆巴耶夫、政府第一副总理罗曼·斯卡利亚尔、副总理叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫与哈纳特·波兹姆巴耶夫、卫生部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃、阿斯塔纳市长杰恩斯·哈斯姆别克、萨姆鲁克-卡泽纳国家福利基金董事长努尔兰·扎库波夫，以及国家公务员事务署署长达尔汗·加兹赫巴耶夫等参加了讨论。

【编译：达娜】