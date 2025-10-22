人工智能时代下的教育：成就与未来

从学前教育到高等教育及科研领域，哈萨克斯坦政府根据总统指示采取了一系列精准措施，旨在提升教育质量、促进公平并融入全球教育体系，为国家未来发展奠定坚实基础。

学前教育

2025年初以来，全国新增303所学前教育机构，提供2.66万个学位。所有来自弱势群体的儿童均获免费餐食保障。为未送子女入园的家长，全国设立了5500多个咨询中心。

基于“资金跟随儿童”原则的学前教育券式资助机制正在推行。试点项目覆盖20个城市和7个地区，约4800所学前机构参与，累计发放超过67.1万张教育券，使幼儿园排队人数减少近一半。

中小学教育：学校建设与升级

2024-2025年间，全国新增359所学校，提供超过50万个学位，其中173所为“未来学校”项目学校。今年以来，已建成102所学校（共15.38万个学位），其中68所为项目学校，34所由非预算资金建设。年底前，计划再启用92所学校，其中44所为项目学校。

245所学校正在进行重大修缮，为超过9.5万名学生创造更好的学习条件。目前，132所学校修缮工作已完成，104所学校施工仍在进行，部分项目将在年底前完工，其余将在2026年完成。

课外教育

2025年前九个月，课外教育覆盖率达学生总数的87.2%，其中62%的学生参与免费兴趣班和俱乐部，同比增长10%。课外教育机构网络规模增长25%，总数超过2000个。部分城市试点推出数字项目，记录参与者信息并确保兴趣班和俱乐部的透明运营。

儿童休养与健康

今年，参与休养和劳动活动的儿童人数较去年同期增加20万，总计340万。全国设有1万多个校内夏令营和192个城外儿童健康中心，计划到2027年再建50个此类中心。自2026年起，教育与休养服务将引入许可制度。

餐饮保障

170万中小学生享受免费热餐，其中140多万为小学生，34万多为弱势家庭儿童。学前机构中，9.9万名弱势儿童也获餐饮保障。自2025年9月起，教育机构引入新餐饮标准，增加蔬菜和水果摄入，减少盐、糖和油脂，剔除非天然食品。餐饮质量通过突击检查进行监管。

儿童权益保护

全国设有20个心理支持中心，已提供2.3万多次个人咨询。学校内张贴了“111”热线二维码，今年以来为9万多名儿童提供了帮助。新引入的“专业寄养家庭”模式由地方预算拨款15亿坚戈支持。监护机构工作人员从303人增至1006人。

“国家基金—为儿童”计划

该计划为未成年人建立教育储蓄资本。2025年，为690万未成年公民每人分配了100美元以上资金。目前，已收到18.6万份用于改善住房或支付学费的申请，其中15.6万份获批，总额超过22.9亿美元。

技术与职业教育

2025-2026学年，接收18.9万名学生，其中14.5万名享受国家资助。所有九年级毕业生均获机械制造、IT、能源和建筑等热门专业的免费教育机会。目前，10.8万名学生接受双轨制教育，年底前预计增至13.5万。

与来自中国、德国、法国、土耳其、韩国、芬兰、加拿大、新加坡、意大利、英国和瑞士的学院达成50多项国际协议，涵盖学术流动、行业认证及战略合作，提升教育质量并保障毕业生就业。

这些努力成果显著。在丹麦举办的2025年欧洲技能大赛上，哈萨克斯坦国家队在网页技术、机电一体化、平面设计、网络与系统管理、工程CAD设计等5个领域斩获7枚卓越技能奖章，并获“国家最佳”称号。

为支持技术工人，推出优惠条件住房贷款计划。截至9月22日，已发放1900多笔贷款，总额465亿坚戈。

高等教育

2025-2026学年，分配了9.3万多个奖学金名额，奖学金金额增长近一倍。新建学生宿舍投入使用，自2018年以来，宿舍床位短缺减少72.5%。多所国外高校分校在哈设立。20所哈萨克斯坦大学进入2026年QS世界大学排名，5所大学列入《泰晤士高等教育》榜单，纳扎尔巴耶夫大学首次跻身全球500强。

国际整合与人工智能

哈萨克斯坦积极融入全球教育体系，推进人工智能领域人才培养。AI-Sana计划已启动，44万多名学生参与人工智能与创业相关课程。

科研与商业化

萨特巴耶夫大学冶金研究所首次通过真空蒸馏技术生产出CT-1级技术硒。纳扎尔巴耶夫大学科学家研发出利用本地原料生产锂离子电池阴极材料前驱体的技术，潜在产值达400亿美元。

新设多个研究中心，2025年签署62份科研项目商业化合同，总计267个项目在实施中。私人投资已达204亿坚戈，计划再吸引88亿坚戈。项目完成后，私人联合融资比例将增至32%。

通过集中矿业企业资金，政府将引入科研与开发（R&D）资助机制。

哈萨克斯坦的教育改革正以人工智能和国际化为核心，展现出强劲的发展势头。从学前教育到科研创新，各项举措不仅提升了教育质量和社会公平，还为培养面向未来的高素质人才提供了坚实保障。未来，哈萨克斯坦将继续深化改革，推动教育与科技深度融合，为国家可持续发展注入新动力。

【编译：木合塔尔·木拉提】